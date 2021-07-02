Минздрав решил "смешивать" вакцины Pfizer и Moderna

В Министерстве здравоохранения приняли решение разрешить проводить вакцинацию против коронавируса первой и второй дозой разными препаратами, если речь идет о вакцинах на основе матричной рибонуклеиновой кислоты, а именно от американских компаний Pfizer и Moderna.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на члена оперативного штаба Министерства здравоохранения по вопросам вакцинации Федора Лапия.

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По его словам, сегодня в штабе Минздрава утвердили решение, согласно которому если человек получит первую прививку Pfizer, то вторую ему сделают препаратом Moderna, и наоборот.

В то же время решено, что тем, кто получил первую дозу вакцины AstraZeneca, имеющей другой тип (она создана на основе вирусного вектора), оптимально второй раз колоть именно ее же.

Лапий отметил, что если после первой дозы AstraZeneca у человека будет замечен тромбоз или возникнут другие заболевания, либо если в стране будет дефицит вакцины, тогда вторую прививку он получит препаратом на основе мРНК.

При этом он добавил, что вакцину CoronaVac от китайской Sinovac с другими "смешивать" не будут, поскольку пока нет данных об исследованиях для комбинации этого препарата с другими вакцинами.

Напомним, ранее в пятницу заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что украинская группа экспертов рассматривала вопрос о возможности "смешивания" разных вакцин и рекомендовала все же отдавать приоритет препарату одного производителя для одного человека.

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"Но национальная техническая группа экспертов не запрещает это делать, если, например, на первый ввод была зарегистрирована аллергическая реакция", — добавил он.

В таком случае, по словам Кузина, вторая доза может быть другого производителя или вакцины другого типа, чтобы минимизировать риски неблагоприятных последствий после иммунизации.

По его словам, вакцина против коронавируса производства компании Pfizer может начать поставляться в центры массовой вакцинации с конца июля. В свою очередь, ранее же министр Виктор Ляшко заявил, что Украина в ближайшее время может получить от США 2 млн доз вакцины компании Moderna, которая пока в Украине, в отличие от Pfizer, не использовалась.