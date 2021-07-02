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В мире 1 час назад

Вакцинированные украинцы теперь могут без проблем ездить в Нидерланды

Нидерланды принимают сертификаты, выданные в рамках Европейского цифрового сертификата COVID (DCC) и других сертификатов прививок COVID-19

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

С 1 июля Нидерланды разрешили въезд полностью вакцинированным туристам из Украины, которые, в том числе, привиты вакцинами китайского и индийского производства.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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"Только получили подтверждение: для украинцев открылась еще одна страна ЕС — Нидерланды. Полностью вакцинированные граждане Украины могут снова наслаждаться безвизом", — написал Кулеба.

Как передает европейская правда, Нидерланды будут пускать туристов, которые получили полный курс одной из следующих вакцин: Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Astra Zeneca EU (Vaxzevria), Johnson & Johnson (Janssen), Moderna (Spikevax), Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria), Serum Institute of India (Covishield), Sinopharm BIBP, Sinovac.

По данным издания, Нидерланды принимают сертификаты, выданные в рамках Европейского цифрового сертификата COVID (DCC) и других сертификатов прививок COVID-19 (выданных компетентными органами третьей страны), включая следующие данные:

– полное имя вакцинированного лица;

– целевая болезнь: SARS-CoV-2 или любой из его вариантов;

– вакцина против COVID-19 или профилактика, утвержденная EMA или указанная в экстренном списке ВОЗ;

– название продукта вакцины COVID-19;

– владелец разрешения на продажу или производитель вакцины COVID-19.

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Кроме того, должны быть указаны:

– дата прививки с указанием даты каждой дозы;

– государство-член ЕС или третья страна, в которой делали прививки;

– издатель сертификата.

Напомним, по состоянию на 2 июля 2021 года, в Украине зафиксировано 696 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации относительно прививок от COVID-19 для подростков. Так, в организации признали, что детей в возрасте 12-15 лет можно вакцинировать препаратом Pfizer/BionTech.

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