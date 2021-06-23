Венгрия бесплатно вакцинирует от коронавируса жителей Закарпатья

Венгрия планирует в июле 2021 года начать бесплатную вакцинацию против COVID-19 для граждан соседних стран, проживающих вдоль границы.
В частности, прививки смогут получить жители Закарпатской области независимо от того, гражданами какой страны они являются, сообщает венгерский правительственный портал.
Указано, что такое решение власти приняли для того, чтобы "защитить венгерское население и венгров за границей и расширить сферу защиты для тех, кто живет непосредственно вдоль границ Венгрии".
При этом отмечается, что постановление правительства, которое будет регулировать детали вакцинации, должны опубликовать 28 июня.
Известно, что и венгры, и граждане других государств, проживающих в административных единицах, прилегающих к венгерской границе, которым уже исполнилось 18 лет, смогут сделать прививки в предназначенных пунктах вакцинации уже с июля.
По информации ведомства, регистрация будет проходить в пунктах вакцинации.
В то же время уточняется, что вакцины выбирать нельзя, граждане будут иметь право на прививку тем препаратом, который будет предложен.
Напомним, ранее Национальный институт фармакологии и безопасности питания Венгрии разрешил использование в этой стране российской вакцины против коронавируса "Спутник V".