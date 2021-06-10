Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации от Covid-19. Об этом сообщил в своем Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"С 11 июня можно путешествовать с отечественными свидетельствами о полной вакцинации. Поздравляю коллегу и друга Петера Сийярто с успешным воплощением нашей договоренности. Это первая страна ЕС, с которой есть такое решение", — написал он.

Отметим, что по данным венгерского Минздрава, на 10 июня в стране с 9,77 млн жителей получили вакцину уже большинство населения — 5,31 млн (54,4% при среднем в Евросоюзе показателе 41,5%), при этом вторую дозу получили уже 4,11 млн. В ЕС Венгрия остается второй по уровню вакцинированности населения.

Для прививки в стране сейчас доступны препараты от Pfizer, Sinopharm и ограниченное количество российской вакцины "Спутник V", а кое-где также вакцины Janssen и Moderna. "Спутника V" Венгрия еще в январе заказала в объеме 2 млн доз, то есть для 1 млн человек.

При этом в Украине с населением на подконтрольной территории 37,75 млн человек на сегодня привито против Covid-19 двумя дозами лишь 180,4 тысячи человек. Одну дозу вакцины получили 1,36 млн человек.

При этом регистрация и, соответственно, использование российских вакцин против коронавируса в Украине запрещены законодательно.

Более того, Госпогранслужба со ссылкой на разъяснение от Министерства здравоохранения заявила, что для въезда в Украину не годятся документы о вакцинации "Спутником V", поскольку этот препарат не одобрен Всемирной организацией здравоохранения.

В то же время распространяется ли вышеупомянутая договоренность с Венгрией на привитых российской вакциной, Кулеба не объяснил.

Кроме того, МИД Украины сообщил, что МИД Молдовы официальной нотой подтвердил 10 июня договоренность о взаимном признании свидетельств о вакцинации против Covid-19, которой достигли Кулеба и исполняющий обязанности премьер-министра, министр иностранных дел Молдовы Аурелиу Чокой 17 мая. Таким образом, теперь прошедшие полный курс вакцинации в Украине смогут спокойно ездить в Молдову.