Премьер Словакии "пообещал" России Закарпатье в обмен на вакцину, Кулеба шутку не оценил

Премьер-министр Словакии Игорь Матович некорректно пошутил о переговорах с Россией о поставке вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V", на что получил жесткую реакцию министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Так, в ходе телефонного интервью в эфире словацкого Radio Expres журналист Браньо Задовский поинтересовался у премьера, что он пообещал России за вакцину в ходе переговоров, которые вел в течение нескольких недель.

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"Закарпатскую Украину", — ответил Матович, тут же дав понять, что пошутил. Премьер посетовал на то, что бытует мнение, будто договоренности с РФ автоматически предусматривают предательство Словакии. Позже он подчеркнул, что от него на самом деле "никто ничего не хотел".

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В свою очередь, Кулеба обратил внимание на высказывание словацкого премьера в своем Twitter.

"Пусть обменяет на несколько регионов Словакии. Жаль, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит очень дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией", — заявил дипломат.

Отметим, что в 1919-1939 годах Закарпатье, как, собственно, и Словакия, входило в состав Чехословакии.

Напомним также, что соседняя со Словакией и Украиной Венгрия еще 12 февраля начала вакцинацию российской вакциной "Спутник V" против Covid-19.

При этом 29 декабря Верховная Рада приняла закон об ускоренной регистрации вакцины против коронавируса, запрещающий регистрацию в Украине вакцин, разработанных в России.

Позже в издании The Lancet — одном из старейших и авторитетных медицинских журналов мира — были опубликованы результаты третьей фазы клинического исследования "Спутника V", подтвердившие его эффективность на уровне 91,6%. Аналогичный показатель эффективности заявлялся ее разработчиками еще в начале ноября 2020 года на основе промежуточных данных исследования.

Несмотря на это, президент Владимир Зеленский заявил об отсутствии официальной информации о такой высокой эффективности этого препарата.