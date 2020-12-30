Зеленский готов встретиться с Орбаном для перезагрузки отношений с Венгрией — Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что президент Владимир Зеленский готов встретиться в Украине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чтобы устранить имеющиеся проблемы во взаимоотношениях двух стран. Об этом он сказал в интервью ТСН.

По словам министра, вопрос визита Орбана в Украину остается открытым, однако о его дате пока говорить рано.

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"Более того, я вас уверяю, что президент Украины готов провести такую встречу. Но она должна быть содержательной и перезагрузить отношения. И задача дипломатов сейчас — подойти к этому моменту. Мы открыты к этой встрече. Я вам больше скажу: мы хотим, чтобы они встретились. Мы хотим устранить все недоразумения с Венгрией. Но для перезагрузки нам нужно четко зафиксировать, что отныне правила игры вот такие и на эти правила согласны обе стороны", — сказал Кулеба.

Министр также заявил, что его ведомство получило позитивный сигнал венгерской стороны о готовности к возобновлению диалога.

"Я еще никому об этом не говорил: мы получили сигнал из Венгрии, что после существенного резкого спада последнего месяца в отношениях они готовы к возобновлению конструктивного диалога. И мы положительно ответим на этот сигнал. Поэтому с началом нового года Венгрия будет в фокусе, и мы попробуем выйти из того негатива, в котором оказались", — отметил он.

Глава МИД при этом признал, что развитие взаимоотношений Украины с Венгрией на данном этапе оказалось провалено.

"Венгрию я отнесу к провалам. Но, знаете, отношения с Венгрией они такие: то достижение, то провал. Например, когда Венгрия не выступила против предоставления Украине статуса партнера расширенных возможностей НАТО, это, очевидно, я считаю достижением украинской дипломатии... Вмешательство Венгрии во внутренние дела Украины во время местных выборов, несомненно, было провалом", — заявил он.

Министр подчеркнул, что Украина все же настроена "разгребать эти авгиевы конюшни и выходить на позитив", однако заявил, что этому препятствуют, в частности, действия России.

"Мы видим, что РФ сильно не хочется, чтобы Украина и Венгрия нормализовали свои отношения. Она пользуется каждой возможностью, чтобы создать дополнительное напряжение в украино-венгерских отношениях и не допустить перезагрузки", — сказал он.

Напомним, в начале месяца МИД Венгрии призвал специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине обратить внимание на ситуацию с "оскорблениями в адрес венгерской общины" Закарпатья и посетить этот регион.

Отметим также, что в рамках этого же интервью Кулеба выступил за введение в Украине двойного гражданства, но только не с Россией.