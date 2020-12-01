Политика 10 минут назад

Полиция ищет провокаторов, снявших на въезде в Берегово видео с угрозами венграм

Ситуацию прокомментировал и лично глава Нацполиции

Фото: скриншот видео Фото: скриншот видео
Фото: скриншот видео

Полиция открыла уголовное производство в связи с публикацией в сети провокационного выступления неустановленных лиц в масках на въезде в Берегово Закарпатской области.

Как отмечается в сообщении Нацполиции, действия неизвестных квалифицированы как нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной или иной принадлежности (часть 1 статьи 161 Уголовного кодекса).

Кратко и по делу в Telegram

"Украина — демократическое государство, где не должно быть места для экстремистских высказываний и притеснений граждан по любому признаку. Мы внимательно просмотрели ролик, где неизвестные в масках угрожают украинцам венгерского происхождения, и проводим мероприятия для установления и задержания провокаторов", — подчеркнул глава ведомства Игорь Клименко.

Отметим, что накануне в соцсетях и СМИ распространился видеоролик, на котором человек в камуфляжной форме и черной маске на фоне таблички при въезде в Берегово угрожает лицам, имеющим второй гражданство Венгрии или получающим от нее выплаты.

При этом на опорах въездной таблички неизвестные разместили флаг организации "Правый сектор" с соответствующей надписью под ним.

"Мы знаем каждого, кто из вас получил паспорт, получает какие-то гранты от мадьяр. Запомните: мы придем к вам. Мы повсюду. Мы везде. Мы найдем вас. Мы знаем, где вы работаете, где вы живете, где учатся ваши дети. Внимательно следите за своими мыслями и за своими мечтами об автономии. Иначе мы придем за вами и вашими детьми", — заявил герой ролика.

Отметим также, что Служба безопасности Украины 1 декабря заявила, что проверяет информацию о пении гимна Венгрии при принятии присяги депутатами Сюртовского сельсовета, расположенного в венгронаселенной части Ужгородского района Закарпатской области. Большинство депутатов в нем представляют "КМКС Партию венгров Украины".

Напомним, накануне Министерство иностранных дел Венгрии вручило ноту протеста послу Украины Любови Непоп в связи обысками, которые 30 ноября провела СБУ у лидера КМКС Ласло Брензовича и других деятелей в рамках расследования хищений средств фонда "Эган Эде", помогающего закарпатским предпринимателям развивать бизнес.

При этом в СБУ выступили с жестким заявлением о проверке "причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины, вмешательство во внутренние дела путем фейкового распространения действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее органов на отдельные регионы" Украины.

Ранее же напряженность в отношениях с Венгрией вызвала агитация венгерских чиновников, в частности, министра иностранных дел и правительственного "куратора" по связям с Закарпатьем, голосовать на местных выборах за КМКС. Последнему в итоге запретили въезд в Украину, на что Венгрия также отреагировала нотой протеста.

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