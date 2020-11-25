Венгрия вручила послу Украины ноту протеста из-за запрета на въезд "куратору" Закарпатья

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины Любовь Непоп в связи с отказом венгенскому чиновнику во въезде в Украину. Как передает Hungary Today, министр Петер Сийярто сообщил украинскому дипломату о возражениях Венгрии и передал ноту протеста.

Сийярто напомнил, что на переговорах с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой две с половиной недели назад они договорились оставить позади напряженность, возникшую во время местных выборов в Украине, и сосредоточиться на "позитивных вопросах, которые могут стать основой для совместной истории успеха".

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По мнению венгерского министра, запрет на въезд в Украину уполномоченному по связям с Закарпатьем противоречит развитию дружественных отношений двух стран. По его словам, венгерское правительство всегда работало над добрососедскими отношениями с Украиной.

Напомним, накануне МИД Украины сообщил, что уполномоченный правительства Венгрии по сотрудничеству между областью Саболч-Сатмар-Берег и Закарпатской областью Украины Иштван Грежа 24 ноября не был пропущен на украинскую территорию из-за введенного ранее запрета на въезд.

Ведомство отмечало, что были зафиксированы факты публичной агитации этим чиновником голосовать за одну из политических сил в Украине, что запрещено Избирательным кодексом.