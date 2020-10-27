"Жалкое решение": Сийярто резко раскритиковал запрет въезда в Украину чиновникам Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко отреагировал на решение Украины запретить въезд двум венгерским чиновникам из-за вмешательства в местные выборы.

Он назвал это решение жалким и чушью, сообщает Reuters.

Также глава МИД Венгрии назвал "недружественным шагом" этот запрет.

"Этим Украина посылает сигнал... что она отказалась от поддержки Венгрией своих усилий по евроатлантической интеграции", — сказал Сийярто.

При этом в своем видеообращении дипломат заявил, что Венгрия пока не получала официального уведомления о запрете.

По его словам, победа венгерских чиновников на местных выборах означает, что мнение венгров следует учитывать относительно будущего Закарпатья.

Напомним, в день выборов Сийярто призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах политическую силу "Партия венгров Украины".

26 октября МИД Украины вручил ноту протеста послу Венгрии в связи с незаконной агитацией на Закарпатье.

При этом официальный Киев вновь призвал венгерскую сторону уважать законодательство Украины и не вмешиваться во внутренние дела соседней страны.

Напомним, в мае 2020 года глава украинского МИД посетил Будапешт, а в июне — принимал своего венгерского коллегу Петера Сийярто в Киеве. Переговоры по урегулированию двусторонних острых вопросов, по оценкам экспертов, были плодотворными.

После визита в Будапешт, в частности, в проекте административной реформы появился Береговский район (закон был принят 17 июля).

Этот район политики и СМИ называют "венгерским", хотя глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отрицал, что Береговский район создали в угоду Венгрии.

Политологи высказывали предположение, что после этих двусторонних встреч Венгрия перестанет блокировать работу комиссии "Украина-НАТО", но этого не произошло.