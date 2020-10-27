Политика 9 минут назад

"Жалкое решение": Сийярто резко раскритиковал запрет въезда в Украину чиновникам Венгрии

В МИД Венгрии считают это решение недружественным шагом

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото: Getty Images Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото: Getty Images
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко отреагировал на решение Украины запретить въезд двум венгерским чиновникам из-за вмешательства в местные выборы.

Он назвал это решение жалким и чушью, сообщает Reuters.

Кратко и по делу в Telegram

Также глава МИД Венгрии назвал "недружественным шагом" этот запрет.

"Этим Украина посылает сигнал... что она отказалась от поддержки Венгрией своих усилий по евроатлантической интеграции", — сказал Сийярто.

При этом в своем видеообращении дипломат заявил, что Венгрия пока не получала официального уведомления о запрете.

По его словам, победа венгерских чиновников на местных выборах означает, что мнение венгров следует учитывать относительно будущего Закарпатья.

Напомним, в день выборов Сийярто призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах политическую силу "Партия венгров Украины".

26 октября МИД Украины вручил ноту протеста послу Венгрии в связи с незаконной агитацией на Закарпатье.

При этом официальный Киев вновь призвал венгерскую сторону уважать законодательство Украины и не вмешиваться во внутренние дела соседней страны.

Читайте также:
Венгрия сохранит вето на заседаниях комиссии Украина-НАТО

Напомним, в мае 2020 года глава украинского МИД посетил Будапешт, а в июне — принимал своего венгерского коллегу Петера Сийярто в Киеве. Переговоры по урегулированию двусторонних острых вопросов, по оценкам экспертов, были плодотворными.

После визита в Будапешт, в частности, в проекте административной реформы появился Береговский район (закон был принят 17 июля).

Этот район политики и СМИ называют "венгерским", хотя глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отрицал, что Береговский район создали в угоду Венгрии.

Политологи высказывали предположение, что после этих двусторонних встреч Венгрия перестанет блокировать работу комиссии "Украина-НАТО", но этого не произошло.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В украинских школах запретят продавать сосиски и газировку
В украинских школах запретят продавать сосиски и газировку
Минкультуры закупит часть будущего тиража запрещенной книги о Стусе для библиотек
Минкультуры закупит часть будущего тиража запрещенной книги о Стусе для библиотек
Книгу Кипиани о Стусе раскупили сразу после решения суда о запрете, готовится новый тираж
Книгу Кипиани о Стусе раскупили сразу после решения суда о запрете, готовится новый тираж
Загрузка...
Новое видео
Що українці думають про опитування Зеленського 25 жовтня?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Трагедия в Египте: акула напала на семью украинцев, ребенок остался без руки

  3. Штепы не будет во втором туре выборов мэра Славянска — ОПЗЖ

  4. "Буду сдавать мандат": Нардепа от "Слуги народа" в четвертый раз избрали мэром

  5. Коронавирус: в Украине за сутки 6677 новых заболевших, 126 человек умерли

Ивент
Онлайн-трансляция Business Wisdom Summit 2020 будет доступна бесплатно для всех желающих
Онлайн-трансляция Business Wisdom Summit 2020 будет доступна бесплатно для всех желающих
Совсем скоро появится полная программа мероприятия и подробности его проведения
Загрузка...