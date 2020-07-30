Венгрия сохранит вето на заседаниях комиссии Украина-НАТО

Венгрия будет сохранять вето на заседаниях комиссии Украина-НАТО на уровне министров, пока "не увидит прогресса с украинской стороны" в вопросе нацменьшинств.

Об этом заявил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто в интервью "Интерфакс-Украина".

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По его словам, для снятия вето "необходимо вернуться к политике", которая была до принятия трех законов.

"Разумеется, Венгрия не рада этому вето комиссии Украина-НАТО на министерском уровне. Но пока мы не увидим какого-то прогресса с украинской стороны, мы должны сохранять его… Мы хотели сделать очень серьезный сигнал, что что-то не так с правами меньшинств в Украине, и она должна вернуться к политике, которую она вела до принятия закона "Об образовании", закона "О высшем образовании" и закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Это три закона, которые резко критиковались венгерской стороной", — сказал Ийдярто.

Он добавил, что поддержка Венгрией предоставления Украине статуса партнера программы расширенных возможностей в НАТО показала, что у страны не было цели заблокировать украинский путь в Альянс.

"Что мы делаем, так это блокируем политическую институцию, консультативный орган в сотрудничестве НАТО и Украины на уровне министров для того, чтобы выразить нашу серьезную обеспокоенность в связи с ситуацией с правами меньшинств в Украине", — пояснил венгерский посол.

Напомним, в мае 2020 года глава украинского МИД посетил Будапешт, а в июне — принимал своего венгерского коллегу Петера Сийярто в Киеве. Переговоры по урегулированию двусторонних острых вопросов, по оценкам экспертов, были плодотворными.

После визита в Будапешт, в частности, в проекте административной реформы появился Береговский район (закон был принят 17 июля).

Этот район политики и СМИ называют "венгерским", хотя глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отрицал, что Береговский район создали в угоду Венгрии.

Политологи высказывали предположение, что после этих двусторонних встреч Венгрия перестанет блокировать работу комиссии "Украина-НАТО", но этого не произошло.