Зеленский: "Вопрос языка в Украине не стоит, он искусственный"

Президент Владимир Зеленский заявил, что языковой вопрос в Украине — создан искусственно. По мнению главы государства, страна должна защищать право национальных меньшинств знать свой родной язык.

Об этом он заявил в ходе ежегодной пресс-конференции.

"Я уверен, что в целом вопрос языка в Украине не стоит, он очень искусственный. Что касается справедливости — она должна быть для всех… У нас много разных меньшинств, такая страна, столько границ, такая история сложная. Мы должны защищать права и возможности каждой, и знать свой родной язык. Для многих он — не украинский", — сказал Зеленский.

При этом президент отметил, что, по его мнению, представители меньшинств должны владеть и украинским языком.

При этом, как подчеркнул президент, языковой вопрос — один из факторов сложных отношений страны с соседней Венгрией, которая имеет влияние на взаимоотношения Украины с ЕС и НАТО.

"Орбан (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — Delo.ua) в течение года искал встречи со мной. Я сказал, что я готов к этой фундаментальной встрече, на которой я бы хотел, чтобы мы подписали между Украиной и Венгрией меморандум относительно всего — и безопасностной ситуации, и меморандум уважения, уважения к истории."

По его словам, отношения Украины и Венгрии непростые, но этот вопрос будет решен в ближайшее время.

Напомним, что в конце 2019 года Национальное собрание Венгрии направило Государственной Думе Российской Федерации просьбу объединить усилия по "защите прав языковых меньшинств в Украине". Delo.ua разбиралось, есть ли в этом угроза для Украины.

Напомним, что с 28 сентября 2017 года в Украине работает закон об образовании, вызвавший недовольство у ряда соседних стран. По новому закону, языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский язык. В средней школе для национальных меньшинств плавно вводится украинский как язык преподавания. Но в соответствии с образовательной программой — могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух или более языках (государственном, английском языке и на других официальных языках Европейского Союза)".

Именно языковая норма данного закона вызвала критику. В частности МИД Венгрии подал жалобы в ОБСЕ, ООН и Евросоюз в связи с этим вопросом. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт из-за этого будет блокировать дальнейшее сближение Украины и ЕС.