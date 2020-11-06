Политика 40 минут назад

Венгрия согласилась "замять" историю с ее вмешательством в украинские выборы — Кулеба

Кулеба трогательно рассказал об SMS-общении с венгерским коллегой

Дмитрий Кулеба. Фото: Facebook Дмитрий Кулеба. Фото: Facebook
Дмитрий Кулеба. Фото: Facebook

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что его венгерский коллега Петер Сийярто согласился восстановить конструктивный диалог после вмешательства Венгрии в кампанию по местным выборам в Украине. Об этом Кулеба написал на своей странице в Facebook.

"Петер поддержал мое предложение перевернуть страницу, на которой Украина и Венгрия недавно обменялись болезненными ударами. Мы оба согласны, что надо вынести правильные выводы из случившегося две недели назад и в дальнейшем выстраивать конструктивный диалог. Нет альтернативы добрососедству украинского и венгерского народов и нашему общему европейскому и евроатлантическому будущему", — написал украинский чиновник.

Кратко и по делу в Telegram

По словам Кулебы, он многое сделал с Сийярто, чтобы "вывести украинско-венгерские отношения из пике" и иметь поддержку Венгрии как члена Евросоюза и НАТО.

"Когда я узнал, что Петер заболел Covid-19, сразу по-человечески написал ему SMS-сообщение с пожеланием скорой победы над вирусом. Петер прочитал и перезвонил, поблагодарил за поддержку. Мы нормально поговорили. О работе, Covid, жизни и футболе. Конечно, и о последнем упадке в наших отношениях", — поделился министр.

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Он также выразил предвкушение положительных эмоций от предстоящего матча между футбольными клубами "Динамо" (Киев) и "Ференцварош" (Будапешт).

"С Петером договорились смотреть матч вместе дистанционно и обмениваться впечатлениями в SMS", — написал министр.

Напомним, в день выборов 25 октября Сийярто призвал венгров Закарпатья поддержать "КМКС Партию венгров Украины". 26 октября МИД Украины вручил ноту протеста послу Венгрии в связи с незаконной агитацией. Сийярто назвал реакцию Украины жалким решением и чушью.

Отметим, что в мае Кулеба посетил Будапешт, а в июне — принимал Сийярто в Киеве. Переговоры по урегулированию двусторонних острых вопросов, по оценкам экспертов, были плодотворными. Политологи высказывали предположение, что после этих двусторонних встреч Венгрия перестанет блокировать работу комиссии "Украина-НАТО", но этого не произошло.

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