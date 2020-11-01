Политика 20 минут назад

Подписание соглашения о совместном авиапространстве с ЕС планируется в 2021 году — МИД

Соглашение об ассоциации будет двигаться только вперед, заверил глава МИД

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Подписание соглашения об общем авиационном пространстве Украины с Европейским союзом запланировано на 2021 год.

Его должны подписать, если не произойдет форс-мажоров, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию "Новое время".

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"Что касается общего авиационного пространства, то если не произойдет никаких форс-мажоров, то в следующем году мы его подпишем. По соглашению об ассоциации, то соглашение будет двигаться только вперед", — сказал глава МИД.

Он добавил, что сейчас министерство занимается либерализацией визового режима с Великобританией, хотя вопрос безвиза, как с ЕС, не на повестке дня.

По мнению президента Владимира Зеленского, соглашение о совместном авиационном пространстве с ЕС подпишут в начале 2021 года.

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Напомним, в июне вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что к следующему саммиту Украина-ЕС будет разблокировано подписание соглашения о совместном авиационном пространстве.

По мнению министра инфраструктуры Владислава Криклия, авиация вернется к докризисному режиму через 2 года.

Ранее Агентство Европейского Союза по безопасности полетов (European Aviation Safety Agency, EASA) заявило о безопасности авиаперелетов над Черным морем.

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