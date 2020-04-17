Украина инициирует подписание соглашения об "открытом небе" с ЕС в июне

Украина предлагает подписать Соглашение об общем авиационном пространстве с Евросоюзом на саммите Восточного партнерства, который запланирован на 18 июня 2020 года.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил в телефонном разговоре с коллегой из Хорватии Андреем Пленковичем, сообщает 17 апреля пресс-служба Кабинета министров.

"В ходе разговора украинской стороной было предложено подписать Соглашение об Общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС во время саммита Восточного партнерства", — говорится в сообщении.

Напомним, в феврале тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что Украина и Евросоюз могут подписать Соглашение об общем авиационном пространстве до конца 2020 года.

Как известно, Европейское совместное авиационное пространство (САП) — двустороннее соглашение между ЕС и третьими странами, которое устанавливает общие стандарты безопасности и либерализует рыночные отношения в сфере авиации, позволяя эффективнее и безопаснее использование воздушного пространства.

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Сообщалось, что переговоры о САП с Украиной завершились в 2013 году, и подписание соглашения было заблокировано из-за конфликта между Великобританией и Испанией о статусе аэропорта Гибралтара.

31 января 2020 года Британия официально вышла из Европейского Союза.

Ранее стало известно, что Италия хочет ограничить режим "открытого неба" для выполнения авиарейсов в Украину.