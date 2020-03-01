"Открытое небо" между Украиной и Италией под вопросом — СМИ

Италия хочет ограничить режим "открытого неба" для выполнения авиарейсов в Украину. Об сообщили в SkyUp на запрос Аvianews.com.

По информации издания, авиаперевозчик подал заявки на получение прав на полеты из Киева и Львова в Венецию с частотой до двух раз в неделю с 1 марта 2020 года, однако не получил одобрения от Госавиаслужбы Украины. Регулятор рассматривал данный вопрос на заседании специальной комиссии 27 февраля.

"Сейчас итальянская сторона планирует урегулировать и ограничить полеты на своих маршрутах. Однако финального решения по этому вопросу на сегодняшний день нет. Поэтому по рейсам в Венецию мы не получили ни одобрения, ни отказа", — отмечают в SkyUp.

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Сейчас регулярные рейсы в Италию со стороны Украины выполняют МАУ и SkyUp. Со стороны Италии в Украину летает Alitalia.

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До прекращения деятельности в январе 2020 года значительное число маршрутов в Киев, Львов, Одессу и Харьков обслуживал итальянский лоу-кост Ernest Airlines.

Напомним, Италия ввела режим "открытого неба" с Украиной в марте 2016 года.