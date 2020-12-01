СБУ взялась за депутатов сельсовета, певших гимн Венгрии во время присяги

СБУ проверяет информацию о возможных признаках противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртовсковского сельсовета Ужгородского района Закарпатской области.

Как говорится в сообщении спецслужбы, 21 ноября во время принятия присяги новоизбранными депутатами по инициативе председателя сельсовета часть избранников исполнила национальный гимн Венгрии.

"Полученные службой материалы по этому событию сейчас тщательно проверяются. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования", — заявили в ведомстве.

В пресс-службе СБУ Delo.ua не смогли дать более подробный комментарий, сославшись на то, что вопрос касается международных отношений, и вся опубликованная по этому случаю информация и так выверялась.

При этом в ведомстве заявляют, что данное сообщение не является реакцией на соответствующий запрос депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Александра Качуры, а проверка была начата еще до этого.

Отметим, что из 22 избранных по итогам выборов 25 октября депутатов Сюртовского сельсовета 12 баллотировались от "КМКС Партии венгров Украины", трое от партии "За будущее", двое от "Слуги народа", а пятеро шли самовыдвиженцами.

Напомним, Министерство иностранных дел Венгрии накануне вручил ноту протеста послу Украины Любови Непоп в связи обысками, которые 30 ноября провела СБУ у лидера КМКС Ласло Брензовича и других деятелей в рамках расследования хищений средств фонда "Эган Эде", помогающего местным предпринимателям развивать бизнес.

При этом в СБУ выступили с жестким заявлением о проверке "причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины, вмешательство во внутренние дела путем фейкового распространения действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее органов на отдельные регионы" Украины.

Ранее же напряженность в отношениях с Венгрией вызвала агитация венгерских чиновников, в частности, министра иностранных дел и правительственного "куратора" по связям с Закарпатьем, голосовать на местных выборах за КМКС. Последнему в итоге запретили въезд в Украину, на что Венгрия также отреагировала нотой протеста.