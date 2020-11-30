Политика 60 минут назад

СБУ подозревает венгерский благотворительный фонд во вмешательстве во внутреннюю политику

Венгерский вопрос на Закарпатье и не думает утихать

СБУ провело обыски в венгерском фонде в Закарпатье 30 ноября 2020 года
СБУ провело обыски в венгерском фонде в Закарпатье 30 ноября 2020 года
СБУ провело обыски в венгерском фонде в Закарпатье 30 ноября 2020 года
СБУ провело обыски в венгерском фонде в Закарпатье 30 ноября 2020 года
СБУ провело обыски в венгерском фонде в Закарпатье 30 ноября 2020 года
СБУ провело обыски в венгерском фонде в Закарпатье 30 ноября 2020 года
СБУ провело обыски в венгерском фонде в Закарпатье 30 ноября 2020 года
СБУ провело обыски в венгерском фонде в Закарпатье 30 ноября 2020 года
СБУ провело обыски в венгерском фонде в Закарпатье 30 ноября 2020 года
СБУ провело обыски в венгерском фонде в Закарпатье 30 ноября 2020 года
СБУ провело обыски в венгерском фонде в Закарпатье 30 ноября 2020 года
СБУ провело обыски в венгерском фонде в Закарпатье 30 ноября 2020 года
СБУ провело обыски в венгерском фонде в Закарпатье 30 ноября 2020 года
СБУ провело обыски в венгерском фонде в Закарпатье 30 ноября 2020 года

Служба безопасности Украины провела на Закарпатье санкционированные обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

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"Сейчас проверяется информация о причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины. В частности, изучается возможное вмешательство во внутренние дела нашего государства и причинение вреда государственной безопасности Украины путем фейкового распространения действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные регионы нашей страны", — говорится в сообщении службы.

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Досудебное следствие также исследует факты содействия иностранному государству отдельными украинскими публичными деятелями. Они подозреваются в поддержке государственных органов соседней страны в ведении подрывной деятельности в ущерб Украине, в том числе и в совершении действий, имеющих признаки государственной измены.

Во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую "Великую Венгрию" и создание этнической автономии на Закарпатье.

Также изъята компьютерная техника, средства связи и другие материалы, которые следователи будут исследовать как доказательную базу противоправной деятельности фигурантов.

Следственные действия продолжаются.

Операция проводилась под процессуальным руководством органов прокуратуры.

Напомним, ранее местный журналист и избранный депутат Ужгородского горсовета Виталий Глагола сообщил, что Служба безопасности Украины проводит обыски у лидера "КМКС Партии венгров Украины" Василия (Ласло) Брензовича, а также еще у ряда лиц. Обыски, по его словам, проводятся в рамках уголовного производства по заключению фиктивных договоров благотворительным фондом "Закарпатский центр экономического развития "Эган Эде".

По данным избранного депутата, кроме подозрений в действиях, направленных на ущерб государственной безопасности Украины, обыскиваемых подозревают в присвоении средств, по документам якобы потраченных на выполнение подрядных работ и ведении двойной бухгалтерии.

Также напомним, что во время выборов в местные органы власти в Украине между Украиной и Венгрией произошел дипломатический конфликт.

Уполномоченный правительства Венгрии по сотрудничеству между областью Саболч-Сатмар-Берег и Закарпатской областью Украины Иштван Грежа 24 ноября не был пропущен на украинскую территорию из-за введенного ранее запрета на въезд.

МИД Украины  отмечал, что были зафиксированы факты публичной агитации этим чиновником голосовать "за одну из политических сил в Украине", что запрещено Избирательным кодексом.

В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто вручил послу Украины ноту протеста из-за запрета на въезд "куратору" Закарпатья. В то же время и сам Сийярто ранее призывал на выборах 25 октября голосовать за КМКС.

Тогда украинский МИД вручил ноту протеста послу Венгрии в связи с незаконной агитацией. Сийярто же назвал реакцию Украины жалким решением и чушью. Однако в начале ноября его украинский коллега Дмитрий Кулеба заявил, что тот согласился "восстановить конструктивный диалог".

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