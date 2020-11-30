Политика 50 минут назад

СБУ проводит обыски у лидера закарпатских венгров

Политика и его соратников якобы подозревают в хищении денег

Ласло Бензович. Фото: КМКС Ласло Бензович. Фото: КМКС
Ласло Бензович. Фото: КМКС

Служба безопасности Украины проводит обыски у лидера "КМКС Партии венгров Украины" Василия (Ласло) Брензовича, а также еще у ряда лиц. Об этом сообщает в своем Telegram-канале местный журналист и избранный депутат Ужгородского горсовета Виталий Глагола.

По его информации, обыски проводятся в рамках уголовного производства по заключению фиктивных договоров благотворительным фондом "Закарпатский центр экономического развития "Эган Эде".

Кратко и по делу в Telegram

Фигурантов подозревают в присвоении средств, по документам якобы потраченных на выполнение подрядных работ определенными предпринимателями, ведении двойной бухгалтерии и использовании выделенных Венгрией средств в ущерб государственной безопасности Украины.

Читайте также:
На границе с Венгрией нашли застреленным пограничника-новобранца

Напомним, ранее Министерство иностранных дел сообщило, что уполномоченный правительства Венгрии по сотрудничеству между областью Саболч-Сатмар-Берег и Закарпатской областью Украины Иштван Грежа 24 ноября не был пропущен на украинскую территорию из-за введенного ранее запрета на въезд.

Ведомство отмечало, что были зафиксированы факты публичной агитации этим чиновником голосовать "за одну из политических сил в Украине", что запрещено Избирательным кодексом.

В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто вручил послу Украины ноту протеста из-за запрета на въезд "куратору" Закарпатья. В то же время и сам Сийярто ранее призывал на выборах 25 октября голосовать за КМКС.

Тогда украинский МИД вручил ноту протеста послу Венгрии в связи с незаконной агитацией. Сийярто же назвал реакцию Украины жалким решением и чушью. Однако в начале ноября его украинский коллега Дмитрий Кулеба заявил, что тот согласился "восстановить конструктивный диалог".

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

На Закарпатье открыли самую высокогорную в Украине дорогу (ФОТО)
На Закарпатье открыли самую высокогорную в Украине дорогу (ФОТО)
Мэром Черновцов выбрали Романа Кличука
Мэром Черновцов выбрали Романа Кличука
Для выхода из кризиса вокруг КСУ будет разработан компромиссный законопроект — Разумков
Для выхода из кризиса вокруг КСУ будет разработан компромиссный законопроект — Разумков
Загрузка...
Новое видео
"Наша цель — Приватбанк", — Олег Гороховский о конкурентах monobank

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Украине введут "интеллектуальный локдаун" — Арахамия

  3. "Арселор Миттал Кривой Рог" уплатил 11 млн грн убытков за причиненный экологии вред

  4. На Банковой хотят отставки Сытника, считая его "корнем всех проблем" в борьбе с коррупцией

  5. В Европе снизился рынок автопродаж, но электрокары показывают рост: какие модели покупают

Ивент
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
Ключевая тема SHE Congress 2020 — природа женского лидерства и навыки, которыми должна обладать женщина-лидер во времена неопределенности для развития себя и своего дела
Загрузка...