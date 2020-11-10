На границе с Венгрией нашли застреленным пограничника-новобранца

Сотрудник отдела пограничной службы "Соломоново" Чопского отряда (Закарпатская область) скончался в результате огнестрельного ранения 9 октября. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

О происшествии сообщил другой военнослужащий, несший службу по охране украино-венгерской границы в составе отряда. Он услышал выстрел и впоследствии обнаружил своего коллегу, несшего службу со штатным оружием, с огнестрельным ранением.

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На место вызвали скорую помощь и полицию. Медики констатировали смерть 23-летнего срочника. Отмечается, что в Чопский погранотряд он прибыл в начале ноября после завершения курса обучения.

Устанавливаются обстоятельства, которые привели к гибели военнослужащего. Госпогранслужба также выражает соболезнования семье пограничника.

Напомним, в октябре пограничники обнаружили в Кучурганском лимане в Одесской области подводную лодку контрабандистов.

Ранее пограничники нашли в порту "Южный" рекордную партию кокаина, которую оценивают в 200 млн грн.