В Одесской области пограничники задержали рекордную партию кокаина (ФОТО, ВИДЕО)

В Одесской области в "Морском порту Южный" правоохранители обнаружили более 56 кг кокаина.

Об этом в понедельник, 3 августа, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Наркотик находился в контейнере с бананами, который прибыл из Эквадора. Кокаин, расфасованный в 47 брикетах, был скрыт в вентиляционных люках. Каждый брикет имел свою фирменную маркировку в виде букв и цифр, указывающих на его принадлежность к определенному наркосиндикату", — говорится в сообщении.

Ориентировочная стоимость изъятого наркотика, весом 56,4 кг, на черном рынке может достигать более 200 млн грн.

По данному факту начато уголовное производство по статье контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств.

В ГПСУ напомнили, что это не первое задержание тяжелых наркотиков в таких объемах. В феврале и мае 2020 года в "Морском порту Южный" пограничники Одесского отряда уже задерживали крупные партии кокаина.

В первом случае в контейнере, который прибыл из Чили с грузом легковых машин, правоохранители обнаружили 31 брикет кокаина общим весом более 30 кг. Каждый из пакетов был промаркирован изображениями персонажа из известной игры "Монополия".

В другом случае наркотик поместили в тайниках, оборудованных с использованием технических полостей контейнера с бананами, который тоже прибыл из Эквадора. Кокаин был расфасован в 45 брикетах. Каждый брикет с изображением миньона был обернут в свинцовую упаковку, чтобы уменьшить вероятность обнаружения их с помощью сканеров и служебных собак. Вес брутто обнаруженного наркотика тогда составил 53,4 кг.

Ранее в Киеве СБУ разоблачила транснациональную группировку, которая занималась контрабандой оптовых партий наркотических средств. Стоимость обнаруженного у злоумышленников товара на "черном" рынке составляет почти 2,5 млн грн.