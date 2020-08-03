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В Одесской области пограничники задержали рекордную партию кокаина (ФОТО, ВИДЕО)

Кокаин был расфасован в 47 брикетов общим весом 56,4 кг

Рекордная партия кокаина обнаружена в Одесской области. Фото: ГПСУ Рекордная партия кокаина обнаружена в Одесской области. Фото: ГПСУ
Рекордная партия кокаина обнаружена в Одесской области. Фото: ГПСУ

В Одесской области в "Морском порту Южный" правоохранители обнаружили более 56 кг кокаина.

Об этом в понедельник, 3 августа, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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"Наркотик находился в контейнере с бананами, который прибыл из Эквадора. Кокаин, расфасованный в 47 брикетах, был скрыт в вентиляционных люках. Каждый брикет имел свою фирменную маркировку в виде букв и цифр, указывающих на его принадлежность к определенному наркосиндикату", — говорится в сообщении.

Ориентировочная стоимость изъятого наркотика, весом 56,4 кг, на черном рынке может достигать более 200 млн грн.

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По данному факту начато уголовное производство по статье контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств.

В ГПСУ напомнили, что это не первое задержание тяжелых наркотиков в таких объемах. В феврале и мае 2020 года в "Морском порту Южный" пограничники Одесского отряда уже задерживали крупные партии кокаина.

В первом случае в контейнере, который прибыл из Чили с грузом легковых машин, правоохранители обнаружили 31 брикет кокаина общим весом более 30 кг. Каждый из пакетов был промаркирован изображениями персонажа из известной игры "Монополия".

В другом случае наркотик поместили в тайниках, оборудованных с использованием технических полостей контейнера с бананами, который тоже прибыл из Эквадора. Кокаин был расфасован в 45 брикетах. Каждый брикет с изображением миньона был обернут в свинцовую упаковку, чтобы уменьшить вероятность обнаружения их с помощью сканеров и служебных собак. Вес брутто обнаруженного наркотика тогда составил 53,4 кг.

Ранее в Киеве СБУ разоблачила транснациональную группировку, которая занималась контрабандой оптовых партий наркотических средств. Стоимость обнаруженного у злоумышленников товара на "черном" рынке составляет почти 2,5 млн грн.

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