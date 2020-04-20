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В мире 10 минут назад

Международные наркокартели терпят огромные убытки из-за пандемии COVID-19

Один из основных поставщиков наркотиков, который прекратил свою деятельность, находился в Ухане, первом эпицентре глобальной вспышки коронавируса

Международные наркокартели терпят огромные убытки из-за пандемии COVID-19 Международные наркокартели терпят огромные убытки из-за пандемии COVID-19
Фото: ABC 14 News

Пандемия коронавируса негативно повлияла на мировую наркоторговлю, парализуя экономику, закрывая границы и разрывая цепочки поставок з Китая, сообщает Associated Press.

По информации агентства, что один из основных поставщиков, который прекратил свою деятельность, находился в Ухане, первом эпицентре глобальной вспышки коронавируса.

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При этом, в АР отмечают, что мексиканские и колумбийские картели все еще поддерживают свою торговлю, о чем свидетельствуют недавние конфискации наркотиков, однако, ограничительные меры, в первую очередь, закрытие границ, разрушают все цепочки — от производства до транспорта и продаж.

В частности, вдоль 2000-мильной границы между США и Мексикой, через которую транспортируется подавляющее большинство нелегальных наркотиков, движение транспортных средств, которое контрабандисты используют для прикрытия, замедлилось до минимума.

При этом, бары, ночные клубы и мотели по всей стране, которые являются плодородными рынками для торговцев наркотиками, закрылись, а цены на дефицитные лекарства резко выросли.

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"Они сталкиваются с проблемой предложения и проблемой спроса", — сказал аналитик по безопасности Алехандро Хоуп.

Синтетические наркотики, такие как метамфетамин и фентанил, оказались в числе наиболее проблемных в значительной степени потому, что они основаны на химических веществах-прекурсорах, которые наркоторговцы импортируют из Китая, после чего готовят наркотики в промышленных масштабах и отправляют в США.

Цены на кокаин в некоторых городах выросли на 20 и более процентов. Героин стало труднее найти в Денвере и Чикаго, в то время как запасы фентанила падают в Хьюстоне и Филадельфии. В Лос-Анджелесе цена метамфетамина выросла более, чем вдвое за последние недели и достигает 1,8 тысяч долларов за фунт.

Напомним, летом в Киеве правоохранители изъяли 400 кг кокаина на 60 млн долларов. Наркотики поступали контрабандным путем из стран Латинской Америки и в дальнейшем переправлялись в Европу.

 

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