СБУ изъяла в Киеве партию наркотиков на 2,5 млн грн (ФОТО, ВИДЕО)

В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила транснациональную группировку, которая занималась контрабандой оптовых партий наркотических средств.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Указано, что стоимость обнаруженного у злоумышленников товара на "черном рынке" составляет почти 2,5 млн грн.

По данным спецслужбы, участники группировки наладили незаконную переправку в Украину кокаина, психотропа МДМА ("экстази") и каннабиса из некоторых стран Латинской Америки и Европы.

Известно, что полученный товар они реализовывали на территории столицы и Киевской области, а также через наркокурьеров перемещали в одну из стран Ближнего Востока.

Кроме того, как доложили в СБУ, злоумышленники организовали в Киеве подпольный колл-центр.

"С его помощью дельцы занимались незаконным получением денег посредством валютно-финансовых махинаций с реквизитами банковских карт жителей стран ЕС и Африки", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе 14 обысков в квартирах, офисных помещениях и автомобилях фигурантов сотрудники СБУ изъяли большое количество наркотических средств и психотропных веществ. Всего правоохранители задержали 6 участников группировки.

Задержанным объявили о подозрении по статье УК незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.