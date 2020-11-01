Происшествия 50 минут назад

В Харькове в одном из ресторанов застрелили мужчину (ФОТО)

Стрельбе произошла в харьковском ресторане Biani Champagneria

На месте инцидента в Харькове. Фото: Andriy Tsaplienko / Telegram На месте инцидента в Харькове. Фото: Andriy Tsaplienko / Telegram
На месте инцидента в Харькове. Фото: Andriy Tsaplienko / Telegram

В Харькове в одном из развлекательных заведений города в ночь на воскресенье, 1 ноября, застрелили 37-летнего мужчину.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.

Кратко и по делу в Telegram

Указано, что утром 1 ноября в СМИ со ссылкой на сообщение журналиста Андрея Цаплиенко появилась информация о стрельбе в харьковском ресторане Biani Champagneria по адресу Ярослава Мудрого, 21.

В частности, Цаплиенко в Telegram опубликовал фото с места происшествия, но потом удалил пост.

По его данным, в развлекательном заведении был убит Руслан Смирнов, который якобы первым начал стрельбу, после чего его убили.

Также указывалось, что якобы этот человек, по предварительным данным, ранее работал охранником народного депутата Дмитрия Шенцева. Сам парламентарий опроверг эту информацию.

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"Только ленивый сейчас не написал об ужасном инциденте в харьковском ресторане, в результате которого был убит молодой человек. Уважаемые журналисты и любители сенсаций, ваше стремление хайпануть и привлечь политику туда, где ей не место, сегодня перешло все границы. Мне искренне жаль, что оборвалась жизнь, но личность убитого мне неизвестна. Он никогда у меня не работал", — заверил парламентарий в Facebook.

Тем временем в полиции отмечают, что на месте происшествия на втором этаже ресторана было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

"Рядом с умершим находилось оружие, его личность установили: им оказался 37-летний харьковчанин", — говорится в сообщении.

По данным полиции, сейчас проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели. Информация о происшествии внесена в Единый учет заявлений и сообщений. Решается вопрос о ее квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Ранее в городе Украинка Киевской области на территории кафе неизвестные устроили стрельбу. В результате в больницу с ранениями от травматического оружия обратились трое мужчин, один из них позже сбежал.

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