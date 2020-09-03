Происшествия 1 час назад

В кафе под Киевом произошла стрельба: ранены 3 человека (ВИДЕО)

Вооруженный конфликт произошел в одном из заведений города Украинка Киевской области

Место происшествия. Фото: Нацполиция Место происшествия. Фото: Нацполиция
Место происшествия. Фото: Нацполиция

В городе Украинка Киевской области на территории кафе неизвестные устроили стрельбу.

В результате в больницу с ранениями от травматического оружия обратились трое мужчин, один из них позже сбежал, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

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В частности, полицейские разыскивают мужчин, которые из Киева на автомобилях приехали в кафе в Украинке, где и произошла стрельба.

"Когда на место происшествия приехала следственно-оперативная группа и группа реагирования, работники кафе уже собрали гильзы и сделали все, чтобы убрать вещественные доказательства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в больницу после стрельбы обратились трое пострадавших. Вскоре один из них убежал.

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Полиция также сообщила, что предоставлять объяснения мужчины, которые получили повреждения от травматического оружия, отказались.

Сейчас следователи открыли два уголовных производства по факту хулиганства и сокрытия преступления. В то же время правоохранители уже провели два обыска с целью получения видеозаписей с места инцидента.

"Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к стрельбе. Устанавливаются свидетели и очевидцы преступления", — подытожили в областной полиции.

Напомним, 4 июля в Киеве на Бессарабской площади произошла массовая драка со стрельбой, в результате которой ранения получили три человека.

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