В кафе под Киевом произошла стрельба: ранены 3 человека (ВИДЕО)

В городе Украинка Киевской области на территории кафе неизвестные устроили стрельбу.

В результате в больницу с ранениями от травматического оружия обратились трое мужчин, один из них позже сбежал, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

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В частности, полицейские разыскивают мужчин, которые из Киева на автомобилях приехали в кафе в Украинке, где и произошла стрельба.

"Когда на место происшествия приехала следственно-оперативная группа и группа реагирования, работники кафе уже собрали гильзы и сделали все, чтобы убрать вещественные доказательства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в больницу после стрельбы обратились трое пострадавших. Вскоре один из них убежал.

Полиция также сообщила, что предоставлять объяснения мужчины, которые получили повреждения от травматического оружия, отказались.

Сейчас следователи открыли два уголовных производства по факту хулиганства и сокрытия преступления. В то же время правоохранители уже провели два обыска с целью получения видеозаписей с места инцидента.

"Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к стрельбе. Устанавливаются свидетели и очевидцы преступления", — подытожили в областной полиции.

Напомним, 4 июля в Киеве на Бессарабской площади произошла массовая драка со стрельбой, в результате которой ранения получили три человека.