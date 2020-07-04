В центре Киева произошла массовая драка со стрельбой: 10 задержанных (ВИДЕО 18+)

В центре Киева в субботу, 4 июля, около 04:00, неизвестные устроили драку со стрельбой.

Конфликт произошел на Бессарабской площади, сообщает пресс-служба столичного управления Национальной полиции.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что утром в полицию поступило сообщение о том, что на территории летней площадки вблизи торгового центра на улице Бассейной происходит драка и слышны выстрелы.

"Предварительно установлено, что между двумя компаниями возник конфликт, который перерос в драку, во время которой один из участников достал оружие и сделал несколько выстрелов. В результате инцидента одна из участниц получила касательное ранение ноги, врачи оказали ей помощь на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Читайте также: Неизвестные разгромили пиццерию Mister Cat в спальном районе Киева

По данным полиции, еще двое участников драки получили ножевые ранения, их госпитализировали в медицинские учреждения.

"Для выяснения всех обстоятельств происшествия в Печерское управление полиции доставили 10 человек. С места происшествия эксперты изъяли стартовый пистолет и гильзу, которые в дальнейшем будут направлены на экспертизу", — доложили правоохранители.

Подчеркивается, что следственный отдел Печерского управления полиции начал уголовное производство по статье хулиганство Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в конце мая в Броварах произошла перестрелка из-за распределения пассажиропотока между двумя перевозчиками.