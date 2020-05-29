Бойня в Броварах: автоперевозчики устроили масштабную перестрелку (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, 29 мая около 7 утра в Броварах (Киевская область) произошла перестрелка, в результате которой задержаны десять человек. Массовую стрельбу полиция предварительно квалифицировала, как хулиганство.

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Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Перестрелка утром в Броварах — отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок. Будем лечить! 10 задержанных уже, массовые задержания продолжаются. Исполнительные органы Киева и области обязаны — у вас ..прогнило", — написал глава МВД.

"По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Информация о пострадавших выясняется", — сообщил отдел коммуникации полиции Киевской области в пятницу.

Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров по спецлинии "102" поступило в пятницу в 7:15. Сотрудники местной полиции прибыли на место происшествия, где задержали 10 чел. с оружием. Их доставили в Броварской отдел полиции.

"Задержанными оказались лица, прибывшие из других регионов Украины", — отмечается в сообщении.

Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются другие участники, обстоятельства и причины инцидента. На месте инцидента правоохранители изъяли оружие, сейчас устанавливают его принадлежность.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Напомним, 22 мая в Житомирской области пьяный арендатор местного пруда расстрелял семерых рыбаков.

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Как сообщалось ранее, в Днепре вечером 24 февраля произошла перестрелка с участием правоохранителей. Об этом сообщает "Днепр Оперативный".

На улице Титова возле школы №89, неподалеку от пересечения с Поля, полиция остановила два черных джипа "Гелендеваген" и еще одно авто. Очевидцы сообщают, что из авто открыли стрельбу.

Ранее в селе Нижние Ворота Закарпатской области полиция задержала семерых членов преступной группировки, которые планировали установить контроль над регионом.