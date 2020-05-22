Кровавая бойня на Житомирщине: арендатор пруда застрелил семерых человек (ФОТО 18+)

Сегодня ночью, 22 мая, в Житомирской области пьяный арендатор местного пруда расстрелял семерых рыбаков.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, на берегу пруда около села Новоселица Попельнянского района отдыхала компания киевлян, старых друзей, которые там собирались уже не раз половить рыбу.

Всего, по данным следствия, их было девять человек, включая 58-летнего арендатора ставка.

После распития спиртных напитков шестеро отдыхавших легли спать в стоящем на берега пруда сарайчике, а двое остались распивать спиртные напитки с арендатором ставка.

"Около часа ночи арендатор ставка, профессиональный охотник З., на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки "ИЖ". Сначала он убил двоих, что оставались с ним рядом с ним. Затем начал расстреливать 6-х спящих. Всего он успел расстрелять семерых человек.

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Лишь один, услышав выстрелы, успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию. Подозреваемый в убийстве 7 человек задержан полицейскими и находится под стражей. Ружьё, из которого было осуществлено массовое убийство, изъято. Задержанный будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу, после чего суд решит, вменяемый он или нет. Думаю, что суд не будет иметь другого решения, как пожизненное лишение свободы, для человека, лишившего жизни семерых", — написал Геращенко.

Как сообщает издание "Детектив Инфо", большинство убитых — нацгвардейцы.

По информации источников издания, среди погибших есть действующие служащие Нацгвардии. Речь идет о бойцах батальона имени Кульчицкого Владиславе Мамаченко и Андрее Москальце (по прозвищу "Малек" и "Бородатый").

Также речь идет о приписанном к Гостомельской воинской части №3018 Нацгвардии Виталии Вульчине и двух воинах с позывными "Фин" и "Скандер" (он же "Украинский татарин").

Кроме них жертвой перестрелки пал волонтер Роман Ханенко "Гець" и работник киевского Национального авиационного университета Александр Белоус.

Предварительно установлено, что в процессе конфликта их расстрелял 58-летний владелец местного водоема Анатолий Захаренко, которого в октябре 2015 привлекали к административной ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

Телеграм-канал Pavlovsky-news пообщался с Виктором — братом подозреваемого в массовом убийстве. По его словам, расстрел был ответом на вымогательство со стороны местной полиции.

"Его родственник жаловался на вымогательство со стороны местной полиции, которая якобы вымогала деньги и рыбу за аренду ставка. По словам мужчины, вчера местного начальника райотдела задержала за взятку ГБР, а вечером к брату приехали знакомые "добровольцы", которые заподозрили его в "подставе".

По информации родственника, сначала мужчины действительно выпивали, однако потом произошел "наезд", который завершился гибелью гостей. Виктор уточняет, что его брат получил пулевое ранение руки, а у погибших позже нашли в авто целый арсенал оружия — автомат, карабин, пистолет — с которым "можно идти на передок". Родственник не верит, что к его брату шли с мирными планами", — утверждает канал.

Эту версию также озвучил украинский шоумен, лидер группы "Тартак" Сашко Положинский.

"Один человек взял честно в аренду пруд! Полиция, как всегда потребовала дань... Мужчина был принципиальный... У него все по закону и дань платить не хотел! На него давили, и он начал бороться! Написал письмо в ГБР... Говорят, вроде бы, тех полицейских взяли, а после этого к мужчине пришли атошники на разборки... Что они творили, услышим дальше от виновника этого события", — написал музыкант.

Напомним, в Днепре вечером 24 февраля произошла перестрелка с участием правоохранителей. Об этом сообщает "Днепр Оперативный".

На улице Титова возле школы №89, неподалеку от пересечения с Поля, полиция остановила два черных джипа "Гелендеваген" и еще одно авто. Очевидцы сообщают, что из авто открыли стрельбу.

Ранее в селе Нижние Ворота Закарпатской области полиция задержала семерых членов преступной группировки, которые планировали установить контроль над регионом.