Происшествия 9 часов назад

Полиция задержала вооруженную банду, которая хотела взять под контроль Закарпатье (ФОТО)

При задержании члены группировки оказали вооруженное сопротивление

Полиция задержала вооруженную банду, которая хотела взять под контроль Закарпатье (ФОТО) Полиция задержала вооруженную банду, которая хотела взять под контроль Закарпатье (ФОТО)
Фото: Нацполиция

8 февраля в селе Нижние Ворота Закарпатской области полиция задержала семерых членов преступной группировки, которые планировали установить контроль над регионом.

Как передает департамент стратегических расследований Нацполиции, члены группировки оказали вооруженное сопротивление и пытались скрыться.

Кратко и по делу в Telegram

По информации правоохранителей, полиция задержала и лидера группы, который ездил на бронированном авто. С места происшествия стражи порядка изъяли автомобили и оружие.

В настоящее время продолжаются следственные действия. После их проведения будет решаться вопрос об открытии уголовного производства и сообщения задержанным о подозрении.

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Напомним, 7 февраля в городе Мукачево Закарпатской области произошла стрельба, в результате которой пострадали 2 человека.

В связи с этим Мукачевский городской совет просит президента Владимира Зеленского ввести в город Нацгвардию.

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