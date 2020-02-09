Полиция задержала вооруженную банду, которая хотела взять под контроль Закарпатье (ФОТО)

8 февраля в селе Нижние Ворота Закарпатской области полиция задержала семерых членов преступной группировки, которые планировали установить контроль над регионом.

Как передает департамент стратегических расследований Нацполиции, члены группировки оказали вооруженное сопротивление и пытались скрыться.

По информации правоохранителей, полиция задержала и лидера группы, который ездил на бронированном авто. С места происшествия стражи порядка изъяли автомобили и оружие.

В настоящее время продолжаются следственные действия. После их проведения будет решаться вопрос об открытии уголовного производства и сообщения задержанным о подозрении.

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Напомним, 7 февраля в городе Мукачево Закарпатской области произошла стрельба, в результате которой пострадали 2 человека.

В связи с этим Мукачевский городской совет просит президента Владимира Зеленского ввести в город Нацгвардию.