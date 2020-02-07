В Мукачево произошла стрельба: горсовет просит Зеленского ввести Нацгвардию (ВИДЕО)

В Мукачево Закарпатской области 7 февраля произошла стрельба, в результате которой пострадали 2 человека.

В связи с этим Мукачевский городской совет просит президента Владимира Зеленского ввести в город Нацгвардию, сообщает Mukachevo.net.

Указано, что одной из жертв нападения был Артур Пашкуляк, которого связывают с бывшим народным депутатом Михаилом Ланьо.

Как отмечается, в мэрии также просят главу государства сменить руководство управления городской полиции, усилить его личный состав, усилить материально-техническое обеспечение полиции Мукачево современными средствами, автотранспортом и экипировкой.

"Мукачевский городской совет вынужден обратиться к Вам (Владимиру Зеленскому) за личным вмешательством из-за крайне угрожающей криминогенной ситуации, которая сложилась в нашем городе. Подтверждением этого является очередной дерзкий инцидент с применением огнестрельного оружия, в результате чего госпитализированы 2 человека с огнестрельными ранениями", — говорится в обращении.

Известно, что полиция квалифицировала стрельбу в Мукачево как покушение на умышленное убийство двух человек и незаконное обращение с оружием.

Напомним, 15 января в Николаеве между двумя группами молодых людей произошел конфликт со стрельбой, в результате которого пострадали двое мужчин.