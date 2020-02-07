Происшествия вчера, 17:17

В Мукачево произошла стрельба: горсовет просит Зеленского ввести Нацгвардию (ВИДЕО)

В мэрии заявляют о крайне угрожающей криминогенной ситуации в городе

В Мукачево произошла стрельба: горсовет просит Зеленского ввести Нацгвардию (ВИДЕО) В Мукачево произошла стрельба: горсовет просит Зеленского ввести Нацгвардию (ВИДЕО)
Внеочередное заседание Мукачевского горсовета. Фото: mukachevo.net

В Мукачево Закарпатской области 7 февраля произошла стрельба, в результате которой пострадали 2 человека.

В связи с этим Мукачевский городской совет просит президента Владимира Зеленского ввести в город Нацгвардию, сообщает Mukachevo.net.

Указано, что одной из жертв нападения был Артур Пашкуляк, которого связывают с бывшим народным депутатом Михаилом Ланьо.

Кратко и по делу в Telegram

Как отмечается, в мэрии также просят главу государства сменить руководство управления городской полиции, усилить его личный состав, усилить материально-техническое обеспечение полиции Мукачево современными средствами, автотранспортом и экипировкой.

"Мукачевский городской совет вынужден обратиться к Вам (Владимиру Зеленскому) за личным вмешательством из-за крайне угрожающей криминогенной ситуации, которая сложилась в нашем городе. Подтверждением этого является очередной дерзкий инцидент с применением огнестрельного оружия, в результате чего госпитализированы 2 человека с огнестрельными ранениями", — говорится в обращении.

Известно, что полиция квалифицировала стрельбу в Мукачево как покушение на умышленное убийство двух человек и незаконное обращение с оружием.

Читайте также:
Под Киевом в чиновницу стреляли из арбалета (ФОТО)

Напомним, 15 января в Николаеве между двумя группами молодых людей произошел конфликт со стрельбой, в результате которого пострадали двое мужчин.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Зеленский попросил Папу Римского помочь с освобождением пленных украинцев
Зеленский попросил Папу Римского помочь с освобождением пленных украинцев
В Полтаве девушка несколькими выстрелами убила инструктора в тире (ВИДЕО)
В Полтаве девушка несколькими выстрелами убила инструктора в тире (ВИДЕО)
"Инвестиционная няня": что нужно для старта и в чем главная проблема проекта
"Инвестиционная няня": что нужно для старта и в чем главная проблема проекта
Загрузка...
Новое видео
Бизнес с мужем, искусство и знакомство с Черняком. Марина Авдеева / WOMO

Новости дня

  1. Суд начал банкротство "Киевэнерго"

  2. Китайский коронавирус: число жертв достигло 724 человек

  3. Новый сгибаемый смартфон от Motorola провалил тест на выносливость (ВИДЕО)

  4. Имущество Курченко по "Металлисту" передадут госпредприятию "Харьков-Арена"

  5. Реформирование ВСУ: в армии Украины создали новые командования

Загрузка...