Происшествия 1 час назад

Возле школы в Днепре из двух черных внедорожников открыли стрельбу по полицейским (ВИДЕО)

В городе ввели план "Сирена"

Возле школы в Днепре из двух черных внедорожников открыли стрельбу по полицейским (ВИДЕО) Возле школы в Днепре из двух черных внедорожников открыли стрельбу по полицейским (ВИДЕО)
Фото: Днепр оперативный

В Днепре вечером 24 февраля произошла перестрелка с участием правоохранителей. Об этом сообщает "Днепр Оперативный".

На улице Титова возле школы №89, неподалеку от пересечения с Поля, полиция остановила два черных джипа "Гелендеваген" и еще одно авто.

Очевидцы сообщают, что из авто открыли стрельбу.

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Прозвучали несколько выстрелов, которые серьезно напугали людей.

Затем внедорожники скрылись с места происшествия на высокой скорости.

Участников инцидента разыскивают.

Правоохранители вводят  план "Сирена". 

Предварительно — не обошлось без пострадавших, которых забрала "скорая".

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Ранее в селе Нижние Ворота Закарпатской области полиция задержала семерых членов преступной группировки, которые планировали установить контроль над регионом.

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