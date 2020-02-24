Возле школы в Днепре из двух черных внедорожников открыли стрельбу по полицейским (ВИДЕО)

В Днепре вечером 24 февраля произошла перестрелка с участием правоохранителей. Об этом сообщает "Днепр Оперативный".
На улице Титова возле школы №89, неподалеку от пересечения с Поля, полиция остановила два черных джипа "Гелендеваген" и еще одно авто.
Очевидцы сообщают, что из авто открыли стрельбу.
Прозвучали несколько выстрелов, которые серьезно напугали людей.
Затем внедорожники скрылись с места происшествия на высокой скорости.
Участников инцидента разыскивают.
Правоохранители вводят план "Сирена".
Предварительно — не обошлось без пострадавших, которых забрала "скорая".
Ранее в селе Нижние Ворота Закарпатской области полиция задержала семерых членов преступной группировки, которые планировали установить контроль над регионом.