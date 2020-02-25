Полиция задержала пятерых участников перестрелки в Днепре

В ходе спецоперации были задержаны пятеро участников вчерашнего конфликта со стрельбой в Днепре.

Об этом во время брифинга рассказал заместитель начальника ГУНП в Днепропетровской области Тарас Воликов.

По его словам, было проведено более 20 обысков и изъято шесть автомобилей, на которых передвигались задержанные.

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Конфликт между двумя группами мужчин возник 24 февраля около 17:00 на улице Титова в городе Днепре. Задержанные применили пистолет травматического действия, в результате чего были ранены трое участников перестрелки.

Воликов отметил, что мужчин доставили в больницу, где их сразу задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Участники второй стороны конфликта скрылись с места происшествия.

В дальнейшем около 02:00 25 февраля в ходе полицейской спецоперации сотрудники уголовного розыска и управления стратегических расследований с привлечением спецназа КОРД задержали еще двух участников перестрелки в центре Днепра.

Как сообщил заместитель начальника управления стратегических расследований Виктор Диденко, конфликт носил бытовой характер.

"Достоверно известно, что конфликт не связан с бизнес-интересами, а сферы деятельности обеих групп лиц изучают следователи", — добавил он.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство). За хулиганские действия с применением оружия всем участникам конфликта грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Сегодня всем задержанным планируется вручение уведомления о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, в Днепре вечером 24 февраля произошла перестрелка с участием правоохранителей. Об этом сообщает "Днепр Оперативный".

На улице Титова возле школы №89, неподалеку от пересечения с Поля, полиция остановила два черных джипа "Гелендеваген" и еще одно авто. Очевидцы сообщают, что из авто открыли стрельбу.

Ранее в селе Нижние Ворота Закарпатской области полиция задержала семерых членов преступной группировки, которые планировали установить контроль над регионом.