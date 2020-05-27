В одном из харьковских ломбардов мужчина чуть не совершил самоподжог (ФОТО)

Вчера, 26 мая, в Харькове в ломбарде, расположенном на улице Людвига Свободы, сработала тревожная сигнализация.

Как сообщает департамент коммуникации харьковской полиции, дежурная пульта централизованного наблюдения Управления полиции охраны в Харьковской области передала информацию в ближайшее экипажа полиции охраны.

"Прибыв по указанному адресу, мы увидели канистру на полу и мужчины с зажигалкой в ​​руках. Времени на раздумья не было, поэтому мой напарник Денис Руденко сразу схватил гражданина за руки, и мы вместе вывели его на улицу для выяснения обстоятельств происшествия", — рассказал полицейский охраны Игорь Богуненко.

По словам правоохранителей, 56-летний мужчина сопротивлялся и угрожал отомстить кассиру за нерабочий телефон, который он купил несколько дней назад именно в этом ломбарде.

Сотрудники Шевченковского отдела полиции выяснили, что три дня назад задержанный купил в ломбарде мобильный телефон, а сегодня решил его вернуть и пришел в учреждение.

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Работники ломбарда дали мужчине образец для написания заявления о возврате, но его это не устроило.

Через час мужчина вернулся и разлил на себя, пол и окошко кассы горючую жидкость из канистры, которую принес с собой.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Следователи Шевченковского отдела полиции открыли уголовное производство по части 1 статьи 129 ("Угроза убийством") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 26 февраля перед зданием Офиса президента в Киеве на Банковой, 11 мужчина пытался совершить акт самосожжения.