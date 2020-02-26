Мужчина поджег себя под Офисом Зеленского (ВИДЕО)

Сегодня, 26 февраля, перед зданием Офиса президента в Киеве на Банковой, 11 мужчинам пытался совершить акт самосожжения.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", в это время в Киеве под ОП проходили две акции протестов: медиков и жителей одной из общин. На видео с акции, опубликованном в соцсетях, видно, что мужчина был объят пламенем и рядом находящиеся люди погасили огонь подручными средствами, в том числе одеждой и флагами, которые они принесли с собой.

Впоследствии мужчина, представившийся Александром Бурлаковым из Сумской области, рассказал, что не имеет отношения к проходящим акциям протеста, а сделал это для того, чтобы привлечь внимание к своей проблеме.

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По его словам, он уже не первый день приходит под ОП и пытается решить возникшие с земельным вопросом проблемы, но власти его не слышат. В частности, по его словам, чиновники не дали распаевать землю.

Мужчине оказали неотложную медицинскую помощь, покрыв пораженные участки — руки и лицо — лекарственными противоожоговыми и обезболивающими средствами, после чего его доставили в дежурящую на митинге карету "сокрой помощи", которая повезла его в медучреждение.

"Пострадавший с ожогами госпитализирован для оказания медицинской помощи, правоохранители устанавливают мотивы такого поступка", — сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

В главке информируют, что после инцидента на место происшествия выехали медики и следственно-оперативная группа Печерского управления полиции города Киева.

"По словам свидетелей, мужчина облил себя неизвестным веществом и поджег себя. Правоохранители, которые обеспечивали правопорядок на акции, погасили пламя и оказали потерпевшему первичную медицинскую помощь" — говорится в сообщении.

Информация о случившемся зарегистрирована в Печерском управлении полиции, правоохранители устанавливают личность потерпевшего и мотивы его действий.

Фото: Левый берег

В свою очередь, пресс-служба Офиса президента, комментируя самоподжог, сообщила, что мужчина имел проблемы с местными властями у себя на родине.

"По предварительной информации, мужчина, который совершил самоподжог под стенами Офиса президента Украины, не участвовал в митинге медработников, он появился за несколько минут до поджога. Мужчина жив и имеет ожоги легкой степени. Его доставили "скорой" на место осмотра и оказания помощи. Полиция устанавливает личность мужчины. По предварительным данным, он живет в Сумской области, и имел проблемы с местными властями", — сказано в сообщении на странице Офиса президента в Facebook.

Позже пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель отметила, что представитель отдела обращения граждан Офиса президента уже отправился в больницу, где находится пострадавший, чтобы выяснить, на какие именно земельные проблемы пытался обратить внимание мужчина.

Напомним, в июле 2018 года доброволец АТО Сергей Ульянов совершил самоподжог в ходе пикета у здания Министерства обороны Украины.