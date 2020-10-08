Пограничники обнаружили подводную лодку контрабандистов (ФОТО, ВИДЕО)

Пограничники Подольского отряда обнаружили "субмарину", которую, скорее всего, сконструировали для нужд контрабандистов.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

"Покрытая ржавчиной "Yellow Submarine" кустарного производства по форме конструкции напоминает лодку. Она имеет отсеки, которые закрываются герметично. По периметру "субмарина" оборудована баллонами со сжатым воздухом, с помощью которых конструкция могла занять стабильное положение для перемещения под водой. На "борту" были мешки с песком, чтобы еще лучше погружаться под воду", — говорится в сообщении.

Указано, что этот "девайс" был погружен под водой в 30 метрах от берега. Его пограничники нашли во время траления дна Кучурганского лимана.

Известно, что такие проверки экипажи плавсредств Госпогранслужбы здесь осуществляют регулярно, поскольку этим водоемом проходит линия государственной границы с Молдовой.

"Скорее всего "изобретатели" только испытали свое "ноу-хау", потому что только на днях пограничники тралили дно на этом участке", — заметили в ведомстве.

При этом в ГПСУ констатировали, что переплывать лиман над водой контрабандисты уже давно не пытаются, поскольку этот участок границы оборудован системой оптико-электронного наблюдения — это 10 интегрированных башен высотой 40 метров, с современным радиолокационным оборудованием и устройствами видеонаблюдения, которые позволяют эффективно контролировать границу днем ​​и ночью.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала масштабный канал контрабанды обработанного янтаря в одну из азиатских стран.