СБУ ликвидировала канал сбыта янтаря в Азию (ФОТО)

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала масштабный канал контрабанды обработанного янтаря в одну из азиатских стран.

Как сообщает пресс-центр СБУ, организовал незаконный бизнес гражданин одного из закавказских государств совместно с гражданами Украины.

Дельцы скупали незаконно добытый янтарь из северных районов Ровенской области. Обработку "солнечного камня" злоумышленники осуществляли на производственных мощностях частного предприятия в Ровенской области.

Сотрудники СБУ задокументировали, что ювелирные изделия с поддельными товарно-сопроводительными документами вывозили из страны через международные пункты пропуска в аэропортах "Борисполь" и "Львов".

Во время обысков правоохранители изъяли 833 кг янтаря, в частности 169 кг готовых изделий, 401 кг обработанного камня, 263 кг необработанного камня общей стоимостью почти 4 млн грн.

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Кроме этого, обнаружено оборудование для обработки янтаря, документы, компьютерная техника и другие подтверждающие материалы противоправной деятельности.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и объявления подозрений причастным лицам.

Напомним, в декабре 2019 года Верховная Рада приняла законопроект, регулирующий сферу добычи янтаря. К правонарушителям может применяться мера в виде ограничения свободы на срок от 2 до 3 лет или лишения свободы на тот же срок с конфискацией имущества.