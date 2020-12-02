Политика 1 час назад

Венгрия просит миссию ОБСЕ отправиться на Закарпатье из-за угроз местным венграм

Через албанского коллегу Сийярто призвал обратить внимание на ситуацию вокруг закарпатских венгров

Петер Сийярто. Фото: Facebook-страница чиновника Петер Сийярто. Фото: Facebook-страница чиновника
Петер Сийярто. Фото: Facebook-страница чиновника

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто просит специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине обратить внимание на ситуацию с "оскорблениями в адрес венгерской общины" Закарпатья и посетить этот регион.

Как сообщил чиновник на своей странице в Facebook, он пообщался по телефону с министром по делам Европы иностранных дел Албании, председательствующей сейчас в ОБСЕ, Гентом Цакаем и высказал ему такую просьбу.

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По словам Сийярто, его албанский коллега примет меры, чтобы наблюдатели миссии были проинформированы о произошедшем накануне и связались с представителями венгров Закарпатья.

Напомним, накануне полиция открыла уголовное производство в связи с публикацией в сети провокационного видео, на котором неустановленное лицо в маске на въезде в Берегово Закарпатской области угрожает жителям региона, имеющим второе гражданство Венгрии или получающим от нее выплаты.

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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина будет "жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые рядятся в патриотов", а провокаторов, угрожающих украинским гражданам венгерского происхождения, назвал врагами государства.

В свою очередь, Служба безопасности Украины 1 декабря заявила, что проверяет информацию о пении гимна Венгрии при принятии присяги депутатами Сюртовского сельсовета, большинство депутатов которого представляют "КМКС Партию венгров Украины".

Напомним, накануне Министерство иностранных дел Венгрии вручило ноту протеста послу Украины в связи обысками, которые 30 ноября провела СБУ у лидера КМКС Ласло Брензовича и других деятелей в рамках расследования хищений средств фонда "Эган Эде", помогающего закарпатским предпринимателям развивать бизнес.

При этом тогда в СБУ выступили с жестким заявлением о проверке "причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины, вмешательство во внутренние дела путем фейкового распространения действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее органов на отдельные регионы" Украины.

Ранее же напряженность в отношениях с Венгрией вызвала агитация венгерских чиновников, в частности, самого Сийярто, а также правительственного "куратора" по связям с Закарпатьем Иштвана Грежи, голосовать на местных выборах за КМКС. Последнему в итоге запретили въезд в Украину, на что Венгрия также отреагировала нотой протеста.

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