"Пожар" на Закарпатье: что происходит вокруг венгерской общины и чем это грозит Украине

Уже неделю как небольшой регион на Западе Украины стал эпицентром политической бури. Началось все с обысков Службой безопасности Украины у лидеров венгерского благотворительного фонда Egan Ede. Обыски проводились по подозрению в государственной измене и работе украинских общественных деятелей на венгерское правительство.

Фонд возглавляет глава Партии венгров Украины (КМКС), экс-депутат Верховной Рады от партии "Блок Петра Порошенко" Василий Брензович. Любопытно, что накануне местных выборов глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто просил закарпатских венгров поддержать на выборах именно эту партию. Позже это вылилось в дипломатический скандал и обвинения во вмешательстве в украинские выборы, а также запрет на въезд в Украину для двух венгерских высокопоставленных чиновников.

Второй искрой, распалившей пламя скандала, стало исполнение новоизбранными депутатами объединенной территориальной общины села Сюрте Закарпатской области венгерского гимна во время первой сессии сельсовета, где большинство получила именно партия венгров КМКС.

После публикации видео в паблике в социальной сети Facebook, несколько депутатов Верховной Рады от правящей партии "Слуга народа" Виталий Безгин и Александр Корниенко обратились к правоохранителям с призывом отреагировать на этот инцидент. И буквально на следующий день, СБУ начала проверку депутатов сельсовета.

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На все это очень остро отреагировал официальный Будапешт. Депутаты Европарламента от венгерской правящей партии "Фидес" и Христианско-демократической народной партии сделали общее заявление, в котором обвинили украинские власти в том, что они создают на Закарпатье ситуацию гражданской войны, а также заявили о намерении включить вопрос об ущемлении прав закарпатских венгров в повестку декабрьского заседания Европарламента. Помимо этого глава венгерского МИДа обратился к премьер-министру Албании, которая в данный момент возглавляет ОБСЕ, с просьбой направить на Закарпатье специальную мониторинговую миссию. Кроме того, венгерский МИД направил соответствующие обращения и в НАТО, заявив, что Венгрия будет блокировать сближение Украины с Альянсом до тех пор, пока Киев будет притеснять венгерское национальное меньшинство.

Однако и в ОБСЕ, и в НАТО отреагировали на призывы Венгрии довольно прохладно. Генсек НАТО Енс Столтенберг вообще заявил, что страны должны решить этот спор между собой.

На этом история пока замерла. Однако для страны, которая все еще разгребает последствия иностранного вмешательства на Востоке и Юге, обострение международных отношений еще и на Западе не сулит ничего хорошего. Тем более, что градус напряжения довольно высокий, и последствия не смогут не сказаться на дальнейшей евроатлантической интеграции Украины.

Delo.ua взялось разбираться в истинных причинах этого конфликта, а также в том, к чему может в будущем привести такое обострение украино-венгерских отношений.

Венгерский сепаратизм?

Сами венгры считают себя разделенной нацией. После Первой Мировой войны по условиям Трианонского мирного договора Венгрия потеряла 72% своих территорий, которые отошли другим странам. Помимо, украинского Закарпатья, исконно венгерскими считались половина Румынии, а также все территории современных Хорватии и Словакии. Это до сих пор считается у венгров национальной трагедией и во многом определяет международные отношения официального Будапешта до сих пор.

Что касается Закарпатья, то этнические венгры населяют тут в основном приграничные территории. Несмотря на их национальную идентичность и стремление к воссоединению, вопрос венгерского сепаратизма на Закарпатье в независимой Украине никогда остро не стоял. Венгерское меньшинство и раньше всячески старалось подчеркнуть свою принадлежность к венгерской нации и ее истории. В частности, в тех населенных пунктах, где венгры составляют большинство, можно увидеть венгерские флаги рядом с украинскими и вывески на венгерском языке, а райцентр Берегово в 2010 году и вовсе был переименован на венгерский манер Берегсас.

Учитывая это, сегодняшняя реакция украинских властей на венгерский гимн выглядит довольно любопытной: по словам местных венгров, венгерский гимн вместе с украинским исполнялся на сессиях местных советов чуть ли не с 2010 года. Что касается деятельности венгерских правительственных фондов, то они на Закарпатье работают тоже довольно давно. И однажды, как уверяют венгры, даже финансировали изучение закарпатскими венграми украинского языка.

Иосиф Барто, заместитель Василия Брензовича по благотворительному фонду Эган Эде заявил, что дело в отношении фонда спецслужбы открыли еще 2 года назад. А вот в активизации правоохранителей в данном вопросе именно сегодня он видит политические причины. По его словам, накануне первой сессии Закарпатского областного совета, с депутатами от Партии венгров активно велись переговоры о создании коалиции в облсовете со стороны партии власти — венгров склоняли к сотрудничеству со "Слугой народа".

"Возможно эти вещи (обыски — Delo.ua) как-то связаны между собой", — комментировал Барто обыски фонда руководителя венгерской партии.

На первом заседании Закарпатского областного совета фракция партии венгров вышла из сессионного зала в знак протеста против преследования. Иосиф Барто сообщил, что фракция не будет голосовать за председателя облсовета из-за политических преследований.

"Осуждая все то, что произошло последними днями и происходит сегодня. Мы считаем, что это делает невозможной работу наших организаций и нашей партии. Мы солидарны и поддерживаем нашего руководителя, против которого были направлены эти обыски и выдвинуты очень серьезные обвинения", — заявил Барто местным СМИ.

Версию о политическом давлении на представителей венгерской партии также активно поддерживают лидеры закарпатских ячеек ОПЗЖ Иван Чубирко и "За Майбутнє" Александр Ледида. В своих заявлениях они прямо сообщили, что эти обыски — попытка политического давления на венгерскую партию с целью заставить ее лидеров вступить в коалицию в облсовете.

В свою очередь депутат Верховной Рады Анатолий Костюх (член политсовета закарпатской парторганизации "Слуга народа") заявил, что как раз накануне переговоров о формировании коалиции в облсовете такой скандал больше выгоден именно оппозиционным силам, поскольку таким образом оппозиция сможет переманить венгров на свою сторону и перехватить инициативу по созданию большинства. К тому же, депутат сомневается, в возможности полноценного повторения восточного сценария на Закарпатье.

"Закарпатские венгры никогда не были настроены на сепаратизм в классическом для нас понимании этого термина, они никогда не были настроены воинственно. Они боролись за свою культурную автономность, они боролись за принадлежность к венгерской нации или общую историю с Венгрией. Однако они никогда не брали в руки оружия", — отмечает нардеп.

Тем временем, у версии с политическим давлением на венгров с целью втянуть их в коалицию есть и противники. В этом сомневается, к примеру, политолог Дмитрий Тужанский.

"Во-первых, постановление об обысках было выдано 23 ноября — за неделю до обысков и за неделю до того, как венгры вышли из переговоров о коалиции. Во-вторых, Петров (экс-глава Закарпатской ОГА, ставший главой Закарпатского облсовета — Delo.ua) лично как претендент на председателя облсовета больше всего политически проиграл от этого скандала, так что сомневаюсь, что он причастен к этим обыскам СБУ. Но с другой стороны он должен знать об этих следственных действиях, учитывая должность и его прошлое в СБУ", — говорит Тужанский.

Также он сомневается в возможности силового сценария на Закарпатье. По его мнению, речь идет именно о политическом кризисе и конфликте, а милитарные сценарии, которые озвучивают в Москве и Будапеште, по его мнению, вряд ли вероятны.

Как далеко зайдет конфликт между Украиной и Венгрией

Самым интересными вопросами сейчас является то, как этот скандал повлияет на дальнейшие отношения между странами, а также то, смогут ли Украина и Венгрия выйти из сложившегося кризиса.

По-мнению эксперта Международного центра перспективных исследований Николая Капитоненко, текущая ситуация с венгерским меньшинством в любом случае будет играть не в пользу Украины.

"Реакцию от венгров мы получим такую, ​​как и всегда. С обвинениями в ущемлении прав нацменьшинств и блокировкой дальнейшего сближения с НАТО", — говорит Капитоненко.

По его мнению, масштабных последствий из-за этого не будет, как было и в предыдущих эпизодах. Однако в долгосрочной перспективе такие меры и спекуляции на этнических меньшинствах играют не в пользу Украины.

"Неважно, что является поводом для этого всего. Просто это в очередной раз создает ощущение возможной дискриминации. Не важно, происходит ли нарушение прав меньшинств на самом деле или нет, какие-либо неосторожные действия по отношению к меньшинствам их консолидируют, увеличивают ощущение опасности и включают реакцию, которая может дальше включать и разговоры об автономии и о защите прав. А рядом есть еще и дружеская Венгрия", — отмечает эксперт.

Капитоненко считает, что Украине нужно прекратить спекулировать на том, что нацменьшинства на территории Украины занимаются сепаратизмом и пересмотреть свою национальную политику, модель национальной идентичности, а также согласовать ее с интересами людей, принадлежащих к другим этническим группам, которые проживают на территории Украины.

"Пока у них нет политической повестки дня, они не представляют собой опасность для Украины. Нам надо расширять их права. Культурные, языковые. Нам надо создавать гармоничную среду, в котором смогли бы жить представители различных меньшинств. А для этого нужна правовое государство и отсутствие дискриминации", — считает Капитоненко.

По-мнению Тужанского, сейчас украинско-венгерские отношения зашли в ​глубокий кризис, а для его преодоления понадобятся очень большие усилия и время. Это будет очень сложно, потому что крайне мало игроков заинтересованы в согласии, а большинство играют как раз на раскол и эскалацию. В частности на это играет Россия.

Политолог считает, что в первую очередь Киев и Будапешт должны остановиться и не нагнетать ситуацию дальше, потому что скандал вышел на уровень ОБСЕ, НАТО и ЕС. Во-вторых, Киев и Будапешт должны задействовать дипломатические каналы коммуникации и садиться за стол переговоров, сверять часы и факты. А в СБУ должны предоставить все факты, говорит эксперт — были ли действительно основания для этих обысков и что было обнаружено и не обнаружено.

Заместитель главы правления Совета внешней политики "Украинская призма" Сергей Герасимчук считает, что недавние инциденты стали причиной очередного пика эскалации отношений между Венгрией и Украиной. Последний такой пик был в 2017 году, когда собственно венгерская сторона вышла на блокирование заседания комиссии Украина-НАТО, воспользовавшись своим правом вето, чтобы повлиять на политику Украины в отношении национальных меньшинств.

"Сейчас мы видим еще большую эскалацию, поскольку венгерская сторона поднимает этот вопрос на обсуждение не только в рамках НАТО, но и в обсуждениях с Европейским Союзом", — говорит Герасимчук.

По мнению эксперта, Венгрия и Украина так или иначе останутся соседями, а между соседями надо поддерживать мир. К тому же, очень много шагов для поддержания диалогов было сделано и с той и с другой стороны.

"И от Кулебы (министра иностранных дел Дмитрия Кулебы — Delo.ua), когда он ездил в Будапешт автомобилем во время карантина, с другой стороны есть какие-то уступки и с венгерской стороны. Они позволяют транзит, несмотря на карантин, они вкладывают деньги в инфраструктурные проекты. Они по сути дают деньги не только в Закарпатье, но даже на какие-то амбулатории на востоке Украины. Но сейчас сказано очень много и так остро", — посетовал эксперт.

По его мнению, странам не удастся быстро преодолеть этот кризис, но при этом он исключает возможность какой-то эскалации вне политического поля. В политическом же поле диалог между странами, по его мнению, будет заморожен, а о встрече президентов Орбана и Зеленского в краткосрочной перспективе стоит забыть.

Куда же без России

Вместе с тем, по мнению Герасимчука, ситуацию может усугубить и геополитика. Он говорит, что хотя венгерский "Фидес" и не является настолько пророссийской партией как, например, "Йоббик", позиция партии власти может в скором времени больше склониться в сторону Москвы.

По-мнению эксперта, это связано с тем, что президент Орбан при всех своих попытках не добился эффективных взаимоотношений с США. Не видит их улучшений эксперт и после победы Джо Байдена на президентских выборах в Америке.

"Будапешт будет пытаться это компенсировать контактами с какими-то альтернативными лидерами", — говорит Герасимчук.

По его словам, отношения Венгрии с Евросоюзом также довольно натянуты, поскольку Венгрия и Польша блокируют принятие Европарламентом бюджета и фонда по борьбе с коронавирусом.

"И я думаю, что так или иначе Орбану надо будет на кого-то опираться, и так или иначе Россия и Китай будут опциями, на которые он обратит свое внимание. Тем более, что с Россией достаточно налаженные отношения, и с Китаем было так, что венгерские дипломаты часто не занимали общеевропейскую позицию, а склонялись к умеренной позиции в отношении Китая. И мне кажется, что такая политика будет продолжаться", — считает зампредправления "Украинской Призмы".

Он также считает, что Россия сегодня заинтересована в том, чтобы Венгрия выступала с вето в НАТО, потому что это свидетельствует об отсутствии единства в НАТО, а также чтобы Венгрия выступала с вето в ЕС, что будет свидетельствовать о нехватке единства в Евросоюзе.

"И когда Венгрия нагнетает ситуацию в двусторонних отношениях с Украиной, очевидно, и здесь Россия имеет свой интерес", — отмечает Герасимчук.

Что дальше?

В общем, эксперты сходятся во мнении, что ситуация не пойдет на пользу ни Украине, ни Венгрии. Нет, венгерских "зеленых человечков" на территории Закарпатья не будет. Венгрия окружена странами, в которых как и в Украине: живет венгерское национальное меньшинство. Великая Венгрия, о которой мечтают патриоты, голосующие за "Фидес" и "Йоббик", некогда включала в себя помимо Закарпатья всю территорию Словакии, всю Хорватию и половину Румынии. Трианонский договор, разделивший Венгрию после Первой Мировой войны, до сих пор считается национальной трагедией этой страны, и поэтому защита прав всей "разделенной нации" — важная часть политической повестки этой страны.

Однако сценарий, при котором член ЕС и НАТО, подобно России, начинает заниматься собирательством "сакральных земель", кажется фантастическим даже на фоне новостей 2014-2020 годов. Максимум, что может сделать официальный Будапешт — ветировать резолюции относительно Украины в НАТО и ЕС и, таким образом, тормозить евроатлантическую интеграцию Украины.

В свою очередь, маловероятным также кажется, что обыски и инцидент с венгерским гимном были организованы Киевом для того, чтобы склонить венгров в коалицию в областном совете. В Закарпатском облсовете есть силы, с которыми местные "слуги народа" могли бы сотрудничать и без притеснения нацменьшинств. Но если это и так, то мы имеем дело с одним из наиболее выдающихся дипломатических скандалов в истории независимой Украины.

Также нельзя исключать влияние на интенсивность развития конфликта и геополитических факторов. В любом случае сейчас, ситуация напоминает пожар, что разгорелся от двух искр. И от этого пожара несомненно страдают дипломатические отношения между странами-соседями...

Степан Крьока, специально для Delo.ua