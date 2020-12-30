Политика 30 минут назад

Глава МИД выступил за введение в Украине двойного гражданства, но не с Россией

Двойное гражданство якобы позволит сохранить связь с миллионами украинцев, которые выехали и начали новую жизнь за границей

Дмитрий Кулеба. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba Дмитрий Кулеба. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba
Дмитрий Кулеба. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает необходимым введение в Украине двойного гражданства, но только не со страной-агрессором Россией.

Об этом он заявил в интервью "ТСН".

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Глава МИД считает, что двойное гражданство позволит сохранить связь с миллионами украинцев, которые выехали и начали новую жизнь за границей.

"Если мы уже не можем удержать их географически в Украине, давайте, тогда удержим их ментально и юридически в нашем украинском пространстве. Безусловно, речь не может идти ни о каком двойном гражданстве с государством-агрессором. Это табу. Это закрытая тема", — сказал Кулеба.

Министр добавил, что для получения двойного гражданства должны быть серьезные фильтры, чтобы исключить манипуляции.

"Вопрос двойного гражданства — это вопрос сохранения украинской идентичности в мире и использования возможностей иностранных украинцев для развития Украины. Если мы этого не сделаем, то потеряем всех этих людей, этот потенциал", — считает руководитель МИД.

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Напомним, в мае 2020 года Верховная Рада решила снять с повестки дня президентский проект закона о двойном гражданстве.

При этом спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что введение двойного гражданства возможно, однако для этого нужно дополнительно изучить и подготовить законодательные нормы для защиты национальных интересов.

Ранее правительство упростило получение вида на жительство для иностранных добровольцев, которые защищали Украину на Востоке.

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