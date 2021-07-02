Общество 30 минут назад

COVID-19: за сутки в Украине снова зафиксировали около 700 зараженных

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, а также в Одесской, Киевской, Львовской и Донецкой областях.

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

По состоянию на 2 июля 2021 года, в Украине зафиксировано 696 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 36 детей и 33 медицинских работника.

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Также за минувшие сутки госпитализированы с COVID-19 439 человек, выздоровели от этой болезни 1 тысяча 197 пациентов, а также зарегистрировано 33 летальных случая.

За сутки протестировано:

– методом ПЦР — 19 тысяч 756 человек,

– методом ИФА — 8 тысяч 924 пациента,

– экспресс-тестами — 15 тысяч 408 человек.

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С начала пандемии в Украине коронавирусом заболело 2 млн 236 тысяч 497 человек, выздоровели от этой болезни 2 млн 169 тысяч 584 пациента и умерли от COVID-19 52 тысячи 391 человек. За это время проведено проведения ПЦР-тестов — 10 млн 881 тысячу 2 ПЦР-теста.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (194), Одесской (53), Киевской (50), Львовской (49) и Донецкой (39) областях.

Напомним, Украине по состоянию на утро 1 июля 2021 года было зафиксировано 705 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации относительно прививок от COVID-19 для подростков. Так, в организации признали, что детей в возрасте 12-15 лет можно вакцинировать препаратом Pfizer/BionTech.

Источник фото: Depositphotos.

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