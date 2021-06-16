Украинцам больше не нужен COVID-тест на границе. Ограничения сняли и на КПВВ

Кабинет министров Украины в связи с переходом всей страны к "зеленому" уровню по ситуации с коронавирусом отменил требование о наличии негативного теста на коронавирус или самоизоляции для украинцев, возвращающихся из-за границы, и иностранцев с правом постоянного проживания в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба украинского правительства.

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"При "зеленом" уровне эпидемической опасности в Украине пересечение государственной границы из любых стран является беспрепятственным для граждан Украины или иностранцев с видом на жительство. Так же беспрепятственно граждане Украины могут пересекать КПВВ", — говорится в сообщении.

Граждане других стран для въезда и должны обязательно иметь страховой полис на случай заболевания COVID-19, а также один из таких документов:

– отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее 72 часов до пересечения границы; отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до пересечения границы);

– отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до пересечения границы);

– документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, выданный в соответствии с ММСП или в соответствии с заключенными Украиной международными договорами о взаимном признании документов о вакцинации.

В случае возвращения на территорию Украины иного уровня эпидемической опасности вместо нынешнего "зеленого" требование теста или самоизоляции вернется, независимо от страны прибытия.

Самоизоляция не будет требоваться при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до пересечения границы, или негативного экспресс-теста, или же документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

Напомним, сегодня, 16 июня, Кабинет министров Украины продлил адаптивный карантин до 31 августа. В апреле правительство продлило коронавирусные ограничения до 30 июня.

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