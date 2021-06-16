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Кабмин продлит адаптивный карантин до 31 августа

Ранее адаптивный карантин правительство установило до 30 июня

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Кабинет министров Украины продлил адаптивный карантин до 31 августа.

Такое решение правительство приняло на очередном заседании в среду, 16 июня.

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Перед заседанием премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал, что правительство официально продлит карантин до 31 августа. При этом, по словам премьера, карантинные ограничения будут ослаблены.

Напомним, что в апреле правительство продлило коронавирусные ограничения до 30 июня. При этом премьер также призвал украинцев оставаться дома в период майских праздников и Пасхи, так как массовые скопления людей могут привести к новой волне коронавируса.

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Позже Шмыгаль отметил, что карантин планируется продолжить до августа 2021 года. "Мы, очевидно, будем продолжать его до августа. Если нам удастся ко Дню Независимости провакцинировать большинство людей, конечно, мы будем искать варианты его смягчения", — заявил в конце мая Шмыгаль.

По словам чиновника, если показатели заболеваемости COVID-19 начинают расти, то ограничения вводятся автоматически, если же нет — то страна живет в "зеленой" зоне".

Фото: Depositphotos.

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