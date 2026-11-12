Худшее состояние с 2022 года: российский бизнес массово режет затраты и сокращает производство из-за нехватки денег

Финансовое положение российского бизнеса продолжает стремительно ухудшаться: компании массово жалуются на падение спроса, дефицит оборотных средств и неплатежи контрагентов, готовясь к сокращению производства и инвестициям.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

По итогам третьего квартала более трети опрошенных Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) компаний зафиксировали снижение спроса на свою продукцию (38%), нехватку оборотных средств и задержки оплат от партнеров (по 36%).

За девять месяцев номинальная прибыль российских предприятий упала на 11% по сравнению с прошлым годом, а доля убыточных компаний продолжает расти. Об существенном ухудшении состояния бизнеса во второй половине года и сохранении этого тренда в 2027 году акционерам сообщил и глава "Сбербанка" Герман Греф, указав на давление высоких налогов, процентных ставок и постоянных затрат на ремонт разрушенных производств.

Чтобы выжить в условиях дефицита капитала, предприниматели выбирают жесткую экономию:

84% опрошенных компаний планируют сокращать расходы;

18% респондентов намерены резать инвестиции (против 12% кварталом раньше);

15% предприятий готовятся сокращать объемы производства (три месяца назад таковых было 11%).

Перевести рост расходов в конечные цены из-за слабого спроса могут только 29% компаний. В то же время, в первом полугодии российские предприятия уже сократили вложения в основной капитал на 9,9% после падения на 2,3% в прошлом году. Опросы Центробанка РФ также подтвердили, что в третьем квартале бизнес оценивал свое текущее состояние хуже всего с 2022 года.

Кризис неплатежей и разрыв между отраслями

Несмотря на официальные заявления российского правительства и главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной об ожидаемом росте ВВП в пределах 0,6–1% по разным оценкам ведомств благодаря оборонно-промышленному комплексу, в гражданских секторах углубляется спад. Проблемы с показателями фиксируют в угольной промышленности, черной металлургии, лесной отрасли и деревообработке.

За неимением средств в РФ второй квартал подряд растет доля компаний, которые срывают сроки расчетов с поставщиками. Оплаты задерживают даже государственные компании, из-за чего в Госдуму внесли законопроект о штрафах для госкорпораций за неплатежи малому и среднему бизнесу, а каждая десятая опрошенная РСПП компания теперь потребует от покупателей предоплату.

Напомним, ранее сообщалось, что российский бизнес накрывает волна банкротств. За девять месяцев 2026 года банкротами в РФ признали почти 5,4 тыс. предприятий — на 13,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а количество новых дел о банкротстве выросло на 23,6% и составило 4,6 тыс.