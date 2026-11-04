Налоги, дорогие кредиты и падение спроса: российский бизнес накрывает волна банкротств

В России растет количество компаний, которые не могут рассчитаться по долгам. За девять месяцев 2026 банкротами признали почти 5,4 тыс. предприятий — на 13,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество новых дел о банкротстве увеличилось на 23,6% и достигло 4,6 тыс.

Как пишет Dilo, об этом сообщает The Moscow Times.

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве (Федресурс), только за третий квартал 2026 года банкротами признали 1,8 тыс. компаний - на 18,5% больше, чем за июль-сентябрь 2025 года.

В январе-сентябре также приступили к 49 процедурам внешнего управления и финансового оздоровления. В прошлом году за этот период их было 39 человек.

Почему российские компании банкротятся

На состояние бизнеса оказывают влияние падение потребительского спроса, высокая ключевая ставка и увеличение налогов. В прошлом году власти повысили налог на прибыль, а в 2026 году увеличили НДС до 22% и усилили налоговые требования для малого бизнеса. В частности, сотни тысяч предпринимателей упустили возможность пользоваться упрощенной системой и низкими ставками.

В третьем квартале количество сообщений о намерении подать заявление о банкротстве со стороны самих должников выросло на 35,6% в годовом исчислении, а со стороны кредиторов - на 13,6%. Также возросла доля дел, открытых по заявлениям Федеральной налоговой службы России: с 15,6% до 24,2%. Сами компании сообщали о своей несостоятельности в 17,2% случаев.

Проблемы охватили IT-сектор, розничную торговлю, инфраструктурные компании и даже предприятия, производящие продукцию для военно-промышленного комплекса.

"Инфляция, волатильность ключевой ставки и удорожание кредитов медленно, но верно запустили эффект домино", - заявляла адвокат и основательница K'AMELAWT Анастасия Шамшина.

В конце июля о возможной волне банкротств осенью предупреждал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он связывал риски с политикой Центробанка, не спешащего снижать ставку.

Банк России последний раз снизил ее 24 июля - с 14,25% до 14%. С тех пор ставка оставалась неизменной. В то же время прибыль российских компаний за первое полугодие 2026 года упала до самого низкого уровня со времен кризиса.

Напомним, крупный российский бизнес требует от правительства РФ пересмотреть очередные налоговые изменения, предупреждая о сокращении инвестиций и риске оттока капитала.