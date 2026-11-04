UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,54

--0,13

EUR

51,25

+0,19

Наличный курс:

USD

46,32

46,05

EUR

52,04

51,70

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Налоги, дорогие кредиты и падение спроса: российский бизнес накрывает волна банкротств

банкротство
В России на 13,3% выросло количество банкротств бизнеса / Depositphotos

В России растет количество компаний, которые не могут рассчитаться по долгам. За девять месяцев 2026 банкротами признали почти 5,4 тыс. предприятий — на 13,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество новых дел о банкротстве увеличилось на 23,6% и достигло 4,6 тыс.

Как пишет Dilo, об этом сообщает The Moscow Times.

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве (Федресурс), только за третий квартал 2026 года банкротами признали 1,8 тыс. компаний - на 18,5% больше, чем за июль-сентябрь 2025 года.

В январе-сентябре также приступили к 49 процедурам внешнего управления и финансового оздоровления. В прошлом году за этот период их было 39 человек.

Почему российские компании банкротятся

На состояние бизнеса оказывают влияние падение потребительского спроса, высокая ключевая ставка и увеличение налогов. В прошлом году власти повысили налог на прибыль, а в 2026 году увеличили НДС до 22% и усилили налоговые требования для малого бизнеса. В частности, сотни тысяч предпринимателей упустили возможность пользоваться упрощенной системой и низкими ставками.

В третьем квартале количество сообщений о намерении подать заявление о банкротстве со стороны самих должников выросло на 35,6% в годовом исчислении, а со стороны кредиторов - на 13,6%. Также возросла доля дел, открытых по заявлениям Федеральной налоговой службы России: с 15,6% до 24,2%. Сами компании сообщали о своей несостоятельности в 17,2% случаев.

Проблемы охватили IT-сектор, розничную торговлю, инфраструктурные компании и даже предприятия, производящие продукцию для военно-промышленного комплекса.

"Инфляция, волатильность ключевой ставки и удорожание кредитов медленно, но верно запустили эффект домино", - заявляла адвокат и основательница K'AMELAWT Анастасия Шамшина.

В конце июля о возможной волне банкротств осенью предупреждал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он связывал риски с политикой Центробанка, не спешащего снижать ставку.

Банк России последний раз снизил ее 24 июля - с 14,25% до 14%. С тех пор ставка оставалась неизменной. В то же время прибыль российских компаний за первое полугодие 2026 года упала до самого низкого уровня со времен кризиса.

Напомним, крупный российский бизнес требует от правительства РФ пересмотреть очередные налоговые изменения, предупреждая о сокращении инвестиций и риске оттока капитала.

Автор:
Татьяна Ковальчук

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности