В РФ назревает налоговый конфликт: крупный бизнес требует правительство смягчить реформу

Крупный российский бизнес требует от правительства РФ пересмотреть очередные налоговые изменения, предупреждая о сокращении инвестиций и риске оттока капитала. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил, в частности, против нового 30% налога на сверхдоходы горнодобывающих компаний и повышения налогообложения пассивных доходов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Службы внешней разведки Украины.

Президент РСПП Александр Шохин направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложения по доработке налоговых законопроектов перед вторым чтением.

Представители крупного бизнеса заявляют, что новые правила увеличивают фискальную нагрузку и противоречат предыдущим обещаниям российских властей сохранять стабильные условия налогообложения до 2030 года.

Ранее в РФ уже повысили налог на прибыль компаний до 25%, ввели прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц и увеличили НДС.

Бизнес выступил против налога в 30%

Одной из главных претензий РСПП стал новый налог на сверхдоход для горнодобывающих компаний.

Для большинства видов полезных ископаемых правительство РФ предлагает ставку 30%, а для золота – 20%. Налог планируется взимать в течение 2027-2029 годов.

По оценке российского Минфина, он должен принести федеральному бюджету около 683 млрд. рублей, или около $8,3 млрд., за три года.

В РСПП считают предложенный механизм практически налогом с оборота, так как он не учитывает настоящий денежный итог компаний. В результате под дополнительную нагрузку могут попасть даже низкорентабельные и убыточные компании.

Вместо этого крупный бизнес предлагает временно на три года увеличить общую ставку налога на прибыль на 0,5–1 процентный пункт.

РСПП также настаивает на увеличении федерального инвестиционного налогового вычета, аргументируя это ухудшением инвестиционной активности русских компаний.

Бизнес предупреждает об оттоке капитала

Отдельные претензии касаются планируемого повышения налогов на дивиденды, проценты по вкладам, операции с ценными бумагами и другие пассивные доходы.

Сейчас такие доходы физических лиц в РФ преимущественно облагаются налогом по ставкам 13–15%, однако правительство предлагает распространить на них прогрессивную шкалу со ставкой до 22%.

По оценке РСПП, в сочетании с налогом на прибыль компаний совокупная нагрузка на прибыль и последующая выплата дивидендов может достигать около 42%.

В союзе предупреждают, что это снизит привлекательность русских денежных инструментов и может усилить отток капитала. Бизнес предлагает вводить повышенные ставки постепенно и ограничить их действие тремя годами, а для процентов по банковским вкладам сохранить нынешние ставки 13–15%.

Под ударом могут оказаться инвестиционные фонды

РСПП также выступает против введения 15% налога на пассивные доходы закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов.

По действующей модели сам фонд не платит налог на прибыль с таких доходов — налогообложение возникает на уровне собственника пая. Правительство РФ хочет с 2027 года взимать с отдельных фондов 15% с дивидендов, процентов, роялти и доходов от аренды. Бюджет рассчитывает получать благодаря этому около 100 млрд. рублей ежегодно.

РСПП предлагает отложить новые правила или перенести налогообложение на уровень инвесторов.

Кроме того, крупный бизнес просит предоставить налоговые льготы предприятиям, тратящим деньги на защиту производственных объектов от атак беспилотников.

В частности, предлагается освобождать соответствующие защитные сооружения от налога на имущество и разрешить предприятиям в двойном размере учитывать обязательные расходы по защите критической инфраструктуры.

Напомним, ранее сообщалось, что инвестиции российского бизнеса упали до самого низкого уровня с 2009 года. Компании все чаще называют среди главных проблем недостаток собственных средств, слабый спрос и неопределенность экономической ситуации.