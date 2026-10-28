У РФ назріває податковий конфлікт: великий бізнес вимагає уряд пом'якшити реформу

Великий російський бізнес вимагає від уряду РФ переглянути чергові податкові зміни, попереджаючи про скорочення інвестицій та ризик відтоку капіталу. Російський союз промисловців і підприємців (РСПП) виступив, зокрема, проти нового 30% податку на наддоходи гірничодобувних компаній і підвищення оподаткування пасивних доходів.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Служби зовнішньої розвідки України.

Президент РСПП Олександр Шохін направив прем'єр-міністру РФ Михайлу Мішустіну пропозиції щодо доопрацювання податкових законопроєктів перед другим читанням.

Представники великого бізнесу заявляють, що нові правила збільшують фіскальне навантаження та суперечать попереднім обіцянкам російської влади зберігати стабільні умови оподаткування до 2030 року.

Раніше в РФ уже підвищили податок на прибуток компаній до 25%, запровадили прогресивну шкалу податку на доходи фізичних осіб та збільшили ПДВ.

Бізнес виступив проти податку у 30%

Однією з головних претензій РСПП став новий податок на наддоходи для гірничодобувних компаній.

Для більшості видів корисних копалин уряд РФ пропонує ставку 30%, а для золота — 20%. Податок планують стягувати протягом 2027–2029 років.

За оцінкою російського Мінфіну, він має принести федеральному бюджету близько 683 млрд рублів, або близько $8,3 млрд, за три роки.

У РСПП вважають запропонований механізм фактично податком з обороту, оскільки він не враховує реальний фінансовий результат підприємств. У результаті під додаткове навантаження можуть потрапити навіть низькорентабельні та збиткові компанії.

Замість цього великий бізнес пропонує тимчасово, на три роки, збільшити загальну ставку податку на прибуток на 0,5–1 відсотковий пункт.

РСПП також наполягає на збільшенні федерального інвестиційного податкового вирахування, аргументуючи це погіршенням інвестиційної активності російських підприємств.

Бізнес попереджає про відтік капіталу

Окремі претензії стосуються запланованого підвищення податків на дивіденди, проценти за вкладами, операції з цінними паперами та інші пасивні доходи.

Зараз такі доходи фізичних осіб у РФ переважно оподатковуються за ставками 13–15%, однак уряд пропонує поширити на них прогресивну шкалу зі ставкою до 22%.

За оцінкою РСПП, у поєднанні з податком на прибуток компаній сукупне навантаження на прибуток та подальшу виплату дивідендів може сягати близько 42%.

У союзі попереджають, що це знизить привабливість російських фінансових інструментів і може посилити відтік капіталу. Бізнес пропонує запроваджувати підвищені ставки поступово та обмежити їхню дію трьома роками, а для процентів за банківськими вкладами зберегти нинішні ставки 13–15%.

Під ударом можуть опинитися інвестиційні фонди

РСПП також виступає проти запровадження 15% податку на пасивні доходи закритих та інтервальних пайових інвестиційних фондів.

За чинною моделлю сам фонд не платить податок на прибуток із таких доходів — оподаткування виникає на рівні власника паю. Уряд РФ хоче з 2027 року стягувати з окремих фондів 15% із дивідендів, процентів, роялті та доходів від оренди. Бюджет розраховує отримувати завдяки цьому близько 100 млрд рублів щороку.

РСПП пропонує відкласти нові правила або перенести оподаткування на рівень інвесторів.

Крім того, великий бізнес просить надати податкові пільги підприємствам, які витрачають гроші на захист виробничих об'єктів від атак безпілотників.

Зокрема, пропонується звільняти відповідні захисні споруди від податку на майно та дозволити підприємствам у подвійному розмірі враховувати обов'язкові витрати на захист критичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що інвестиції російського бізнесу впали до найнижчого рівня з 2009 року. Компанії дедалі частіше називають серед головних проблем нестачу власних коштів, слабкий попит та невизначеність економічної ситуації.