Сингапур стремится стать новым центром мировой торговли золотом: сможет ли потеснить Лондон

Сингапур пытается увеличить свою долю на мировом рынке золота и стать альтернативой традиционным торговым центрам – Лондону и Гонконгу. Для этого страна открыла государственное хранилище иностранных центробанков и готовит ряд налоговых льгот для компаний.

Как пишет Dilo, об этом сообщает CNBC.

Хранилище для иностранных центробанков

Валютное управление Сингапура запустило услугу по хранению золота для иностранных центральных банков и суверенных учреждений. Начальная емкость хранилища составляет 500 метрических тонн.

Отдельно город-страна планирует налоговые льготы по оптовым операциям с золотом. Они будут касаться хранения, рафинирования, переплавки, тестирования и брокерских услуг.

Еще одно направление – создание физической системы клиринга золота, которая должна упростить расчеты по операциям со слитками. Ее планируют запустить в первом квартале 2027 года.

Однако выйти на рынок, где уже трудятся крупные торговые центры, будет непросто. Для сравнения: на конец октября в хранилищах Лондона, в том числе коммерческих и центральных банков, находилось около 9850 тонн золота.

Сингапур также конкурирует с Гонконгом, который развивает собственную инфраструктуру хранения и клиринга золота и имеет тесные связи с Китаем – крупнейшим рынком этого металла.

"Сингапур очень опоздал, поскольку создание физического хаба требует объемов, когда речь идет о структурах, поддерживаемых торговлей", - сказал Юрг Кинер, главный инвестиционный директор Swiss Asia Capital.

По его словам, Сингапур вряд ли сможет конкурировать с Гонконгом по торговле золотом, но может занять отдельную нишу — хранение запасов финансовых учреждений.

Почему центробанки меняют места хранения золота

Государственное хранилище Сингапура отличается от коммерческих тем, что им будет управлять центральный банк страны. Это даст иностранным центробанкам еще один вариант размещения золотых резервов.

Интерес к таким услугам растет из-за геополитической напряженности. По данным Всемирного золотого совета, за последние 12 месяцев несколько стран диверсифицировали места хранения золота, а другие планируют это сделать.

В то же время, эксперты отмечают, что самого хранилища недостаточно для создания полноценного торгового центра. Нужны также активные сделки и достаточное количество покупателей и продавцов.

Почему Азия становится важнее для рынка золота

Ранее значительная часть мировых потоков золота проходила через Лондон и Швейцарию.

Теперь ситуация меняется: в Азии расширяются мощности по переработке золота, а региональный спрос растет. Это позволяет чаще перевозить металл непосредственно между азиатскими рынками.

При этом Гонконг может быть удобнее для учреждений, связанных с Китаем, а Сингапур для финансовых компаний, уже работающих в его банковской системе.

Во Всемирном золотом совете считают, что эти два центра могут развиваться параллельно.

"Мы видим, что два центра дополняют друг друга, а не конкурируют друг с другом", - сказал Шаокай Фан, глобальный руководитель центральных банков организации.

Однако главным испытанием для Сингапура станет привлечение достаточных объемов золота и торговых сделок. Без этого страна не сможет создать ликвидный рынок, который позволил бы конкурировать с Лондоном.

Напомним, Центральные банки мира приобрели 321 тонну золота в третьем квартале 2026 года. Это на 42% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В целом с начала года центробанки пополнили запасы на 675 тонн — на 6% больше, чем в прошлом.