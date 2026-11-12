"Укрпочта" расширила валютные операции и получила право на эквайринг

Национальный банк Украины расширил список валютных операций, которые может осуществлять АО "Укрпочта". Компания получила новую лицензию, охватывающую не только перевод средств без открытия счета, но и эквайринг платежных инструментов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Национального банка Украины.

Решение о выдаче новой лицензии Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 10 ноября 2026 года.

Теперь "Укрпочта" может осуществлять валютные операции при предоставлении двух финансовых платежных услуг:

перевода средств без открытия счета;

эквайринг платежных инструментов.

Одновременно НБУ отозвал предыдущую лицензию "Укрпочты", позволяющую осуществлять валютные операции только при переводе средств без открытия счета.

Регулятор объясняет, что предыдущая лицензия может быть отозвана одновременно с выдачей новой, если список разрешенных валютных операций расширяется.

Напомним, в 2026 году НБУ уже расширил круг участников эквайринга. На тот момент право предоставлять такие услуги имели 14 небанковских учреждений, среди которых была и "Укрпочта".