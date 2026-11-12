"Укрпошта" розширила валютні операції та отримала право на еквайринг

Національний банк України розширив перелік валютних операцій, які може здійснювати АТ "Укрпошта". Компанія отримала нову ліцензію, що охоплює не лише переказ коштів без відкриття рахунку, а й еквайринг платіжних інструментів.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Національного банку України.

Рішення про видачу нової ліцензії Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 10 листопада 2026 року.

Відтепер "Укрпошта" може здійснювати валютні операції під час надання двох фінансових платіжних послуг:

переказу коштів без відкриття рахунку;

еквайрингу платіжних інструментів.

Одночасно НБУ відкликав попередню ліцензію "Укрпошти", яка дозволяла здійснювати валютні операції лише під час переказу коштів без відкриття рахунку.

Регулятор пояснює, що попередня ліцензія може бути відкликана одночасно з видачею нової, якщо перелік дозволених валютних операцій розширюється.

Нагадаємо, у 2026 році НБУ вже розширив коло учасників еквайрингу. Станом на той момент право надавати такі послуги мали 14 небанківських установ, серед яких була й "Укрпошта".