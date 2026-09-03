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Эквайринг в Украине: НБУ сообщил о результатах авторизации и дальнейших шагах

Эквайринг в Украине: НБУ сообщил о результатах авторизации и дальнейших шагах

Национальный банк Украины продолжает авторизацию небанковских поставщиков услуг эквайринга. В настоящее время 14 небанковских учреждений имеют право предоставлять эту услугу, а окончание установленного срока 2 сентября не означает автоматического прекращения работы компаний, еще не завершивших процедуру.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Авторизация эквайринга продолжается

Платежные учреждения и финансовые компании, предоставлявшие услугу по переводу средств без открытия счета и фактически осуществлявших операции с признаками эквайринга, должны были обратиться в НБУ для расширения своих лицензий. Это касалось компаний, которые планировали и дальше предоставлять такие услуги.

Кто получил право на эквайринг

В 2026 году НБУ авторизовал ряд небанковских учреждений для предоставления услуг по эквайрингу.

Платежные учреждения:

  • ООО "Розетка Пэй";
  • ЧАО "Запорожсвязьсервис";
  • ООО "ПУ "Фин Пэй";
  • ООО "Хостпэй";
  • ООО "Украинская платежная система";
  • ООО "Универсальные платежные решения";
  • ООО "Европейская платежная система".

Финансовые компании:

  • ООО "МПБ Финанс";
  • ООО "ФК "МПС";
  • ООО "Финансовая компания "Артуа";
  • ООО "ФК МБК" – одновременно с изменением статуса на платежное учреждение.

Кроме этих компаний право предоставлять услуги по эквайрингу с 2023 года имеют ООО "НоваПей" и АО "Укрпочта". В 2025 году к ним присоединилось ООО "ПЦ Герц".

Таким образом, сейчас на платежном рынке Украины работают 14 небанковских учреждений, имеющих право оказывать услуги по эквайрингу. Также такие услуги предоставляет подавляющее большинство банков.

Информация о поставщиках платежных услуг доступна в Реестре платежной инфраструктуры на сайте НБУ.

НБУ назвал основные проблемы при авторизации

Регулятор отмечает, что продолжает взаимодействие с участниками платежного рынка. В то же время скорость рассмотрения заявлений зависит от полноты и качества документов, представляемых компании, а также от того, насколько оперативно они устраняют выявленные недостатки.

Предоставители платежных услуг имели около года для подготовки к новым требованиям и приведения своей деятельности в соответствие с законодательством.

Основными причинами, осложняющими для компаний беспрепятственное расширение объема лицензий, являются:

  • несоответствие требованиям к структуре собственности;
  • наличие вопросов о деловой репутации и финансовом состоянии;
  • факты нарушения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

Платежный рынок продолжает работать

НБУ отмечает, что завершение срока авторизации 2 сентября 2026 года не означает автоматического прекращения работы компаний, не успевших завершить процедуру.

После этой даты регулятор будет оценивать ситуацию по каждому участнику отдельно и решать, применять ли меры воздействия.

Услуги на платежном рынке продолжают предоставляться. Проверить статус поставщика и объем его лицензии можно в Реестре платежной инфраструктуры НБУ.

Напомним, ранее НБУ внес изменения в порядок эмиссии и эквайринга платежных инструментов, в том числе платежных карт, для усиления прозрачности платежных операций и борьбы с использованием платежной инфраструктуры в незаконных схемах.

Автор:
Ольга Опенько

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