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Эквайринг в Украине: НБУ сообщил о результатах авторизации и дальнейших шагах
Национальный банк Украины продолжает авторизацию небанковских поставщиков услуг эквайринга. В настоящее время 14 небанковских учреждений имеют право предоставлять эту услугу, а окончание установленного срока 2 сентября не означает автоматического прекращения работы компаний, еще не завершивших процедуру.
Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба НБУ.
Авторизация эквайринга продолжается
Платежные учреждения и финансовые компании, предоставлявшие услугу по переводу средств без открытия счета и фактически осуществлявших операции с признаками эквайринга, должны были обратиться в НБУ для расширения своих лицензий. Это касалось компаний, которые планировали и дальше предоставлять такие услуги.
Кто получил право на эквайринг
В 2026 году НБУ авторизовал ряд небанковских учреждений для предоставления услуг по эквайрингу.
Платежные учреждения:
- ООО "Розетка Пэй";
- ЧАО "Запорожсвязьсервис";
- ООО "ПУ "Фин Пэй";
- ООО "Хостпэй";
- ООО "Украинская платежная система";
- ООО "Универсальные платежные решения";
- ООО "Европейская платежная система".
Финансовые компании:
- ООО "МПБ Финанс";
- ООО "ФК "МПС";
- ООО "Финансовая компания "Артуа";
- ООО "ФК МБК" – одновременно с изменением статуса на платежное учреждение.
Кроме этих компаний право предоставлять услуги по эквайрингу с 2023 года имеют ООО "НоваПей" и АО "Укрпочта". В 2025 году к ним присоединилось ООО "ПЦ Герц".
Таким образом, сейчас на платежном рынке Украины работают 14 небанковских учреждений, имеющих право оказывать услуги по эквайрингу. Также такие услуги предоставляет подавляющее большинство банков.
Информация о поставщиках платежных услуг доступна в Реестре платежной инфраструктуры на сайте НБУ.
НБУ назвал основные проблемы при авторизации
Регулятор отмечает, что продолжает взаимодействие с участниками платежного рынка. В то же время скорость рассмотрения заявлений зависит от полноты и качества документов, представляемых компании, а также от того, насколько оперативно они устраняют выявленные недостатки.
Предоставители платежных услуг имели около года для подготовки к новым требованиям и приведения своей деятельности в соответствие с законодательством.
Основными причинами, осложняющими для компаний беспрепятственное расширение объема лицензий, являются:
- несоответствие требованиям к структуре собственности;
- наличие вопросов о деловой репутации и финансовом состоянии;
- факты нарушения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.
Платежный рынок продолжает работать
НБУ отмечает, что завершение срока авторизации 2 сентября 2026 года не означает автоматического прекращения работы компаний, не успевших завершить процедуру.
После этой даты регулятор будет оценивать ситуацию по каждому участнику отдельно и решать, применять ли меры воздействия.
Услуги на платежном рынке продолжают предоставляться. Проверить статус поставщика и объем его лицензии можно в Реестре платежной инфраструктуры НБУ.
Напомним, ранее НБУ внес изменения в порядок эмиссии и эквайринга платежных инструментов, в том числе платежных карт, для усиления прозрачности платежных операций и борьбы с использованием платежной инфраструктуры в незаконных схемах.