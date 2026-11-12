Сінгапур прагне стати новим центром світової торгівлі золотом: чи зможе потіснити Лондон

Сінгапур намагається збільшити свою частку на світовому ринку золота та стати альтернативою традиційним торговельним центрам — Лондону і Гонконгу. Для цього країна відкрила державне сховище для іноземних центробанків і готує низку податкових пільг для компаній.

Як пише Dilo, про це повідомляє CNBC.

Сховище для іноземних центробанків

Валютне управління Сінгапуру запустило послугу зі зберігання золота для іноземних центральних банків і суверенних установ. Початкова місткість сховища становить 500 метричних тонн.

Окремо місто-країна планує податкові пільги для оптових операцій із золотом. Вони стосуватимуться зберігання, рафінування, переплавлення, тестування та брокерських послуг.

Ще один напрям — створення фізичної системи клірингу золота, яка має спростити розрахунки за операціями зі злитками. Її планують запустити у першому кварталі 2027 року.

Однак вийти на ринок, де вже працюють великі торговельні центри, буде непросто. Для порівняння: станом на кінець жовтня у сховищах Лондона, зокрема комерційних і центральних банків, перебувало близько 9850 тонн золота.

Сінгапур також конкурує з Гонконгом, який розвиває власну інфраструктуру зберігання та клірингу золота і має тісні зв'язки з Китаєм — найбільшим ринком цього металу.

"Сінгапур дуже запізнився, оскільки створення фізичного хабу вимагає обсягів, коли йдеться про структури, що підтримуються торгівлею", — сказав Юрг Кінер, головний інвестиційний директор Swiss Asia Capital.

За його словами, Сінгапур навряд чи зможе конкурувати з Гонконгом у торгівлі золотом, але може зайняти окрему нішу — зберігання запасів фінансових установ.

Чому центробанки змінюють місця зберігання золота

Державне сховище Сінгапуру відрізняється від комерційних тим, що ним керуватиме центральний банк країни. Це дасть іноземним центробанкам ще один варіант для розміщення золотих резервів.

Інтерес до таких послуг зростає через геополітичну напруженість. За даними Всесвітньої золотої ради, протягом останніх 12 місяців кілька країн диверсифікували місця зберігання золота, а інші планують це зробити.

Водночас експерти зазначають, що самого сховища недостатньо для створення повноцінного торговельного центру. Потрібні також активні операції та достатня кількість покупців і продавців.

Чому Азія стає важливішою для ринку золота

Раніше значна частина світових потоків золота проходила через Лондон і Швейцарію.

Тепер ситуація змінюється: в Азії розширюються потужності з переробки золота, а регіональний попит зростає. Це дозволяє частіше перевозити метал безпосередньо між азійськими ринками.

При цьому Гонконг може бути зручнішим для установ, пов'язаних із Китаєм, а Сінгапур — для фінансових компаній, які вже працюють у його банківській системі.

У Всесвітній золотій раді вважають, що ці два центри можуть розвиватися паралельно.

"Ми бачимо, що два центри доповнюють один одного, а не конкурують один з одним", — сказав Шаокай Фан, глобальний керівник центральних банків організації.

Однак головним випробуванням для Сінгапуру стане залучення достатніх обсягів золота та торговельних операцій. Без цього країна не зможе створити ліквідний ринок, який дозволив би їй конкурувати з Лондоном.

Нагадаємо, Центральні банки світу придбали 321 тонну золота у третьому кварталі 2026 року. Це на 42% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Загалом від початку року центробанки поповнили запаси на 675 тонн — на 6% більше, ніж торік.